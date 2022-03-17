以為被屁孩騎車撞到 美魔女做筆錄才知皮包險遭搶

68歲美魔女靠左走路，正好有電話進來，她先用左手接聽手機。（民眾提供）

2022/03/17 16:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮昨夜一名68歲美魔女剛下班，靠左走在敦和路上，行進間剛好接到電話，而1部機車也逆向騎至其背後，被載男子伸手拉其肩上的皮包，該女腳步踉蹌，手臂呈90度正好護住皮包，機車搶匪未得逞火速逃走，該過程被附近店家目睹熱心報警並提供監視畫面，警方已鎖定2名男子。特別的是該名68歲婦人今天被警方通知前往做筆錄時，還不知自己昨夜差點被搶，她還以為屁孩騎車不小心撞到她，經看監視畫面才知有人要搶她的皮包。

該名68歲的美魔女，昨夜（16日）10時許剛剛下班，她採靠左側走的方式散步回家，在行進間剛好有人打電話進來，而她拿起手機接聽之際，突然後方有部機車，騎士逆向騎在她後方，在機車騎近她時，被載的乘客伸長手用手拉扯該美魔女背在肩上的皮包。

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幸運的是該美魔女可能在講電話，沒有注意機車乘客伸手搶她的皮包，且她被這一搶腳步踉蹌，右手臂也為保護身體不跌倒呈90度，該角度讓皮包沒有辦法直接滑出手臂，機車搶匪見行動失敗，立即摧油門加速逃逸。

附近店家監視器有拍到該過程，熱心店家幫忙報警也提供畫面，草屯派出所經調相關路口監視器，以車追人，已鎖定兩名男子。

草屯警方今天也聯絡到這名差點被搶皮包的68歲美魔女，該婦人到派出所做筆錄時，還不知昨夜自己是強盜未遂案的被害人，她告訴警方，當時還以為有亂騎車的小屁孩，騎太靠近而撞到她，完全沒有想到有人要搶她的皮包。

機車逆向行駛，緩緩靠近美魔女背後。（民眾提供）

機車騎到美美女身旁。（民眾提供）

美魔女排在右肩上的皮包被機車後載的乘客拉起（紅圈處），美魔女腳步踉蹌，手臂形成90度，保護住皮包沒有被搶走，而特別的是她渾然不知有人要搶她的皮包。（民眾提供）

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