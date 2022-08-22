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    扯！能高越嶺道西段落石傷人意外 竟是山友在崩壁區步道上「棒賽」

    近日也有人在能高越嶺道西段8K松原駐在所木炭窯遺址內大便，都是錯誤行為。 （圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    近日也有人在能高越嶺道西段8K松原駐在所木炭窯遺址內大便，都是錯誤行為。 （圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    2022/08/22 10:04

    〔記者佟振國／南投報導〕知名登山路線能高越嶺道西段雖已整修重新開放，但沿途仍有零星落石，臉書「天池山莊大小事」管理員則是PO文表示日前就發生落石傷人意外，原因竟是登山民眾在崩壁區「棒賽」，剛脫褲子蹲下準備「解放」，落石就從天而降，石塊擊中背部，差點重心不穩掉下山崖，也慶幸沒有擊中頭部，否則後果不堪設想，PO文一出笑翻眾多山友，也良心建議在山上屎真的不能隨便拉啊！

    能高越嶺道西段去年因為豪雨、地震等災害，導致步道0.3K、0.5K、1K、6K、10K處嚴重坍方落石，雖經整修於今年6月下旬重新開放，但不定時仍有石塊掉落，因此林務局南投林管處特別提醒山友在行經崩坍區要特別注意安全，也準備安全帽供山友免費借用，或建議山友自備安全帽為宜。

    臉書「天池山莊大小事」管理員則是PO文指出，日前發生落石傷人意外，造成1人的背部長約8公分見血擦傷，以及多處小擦傷，意外原因竟是在崩壁區步道上「棒賽」，據受傷山友描述當時剛脫褲子蹲下，落石就掉下來，打到的時候整個人重心不穩差點掉下去，還好不是打到身體更高的位置或是正中央，不然真的會掉下去，沒打到頭真的很萬幸。

    PO文一出笑翻許多山友，留言表示「雖是意外事件，但我忍不住笑了」、「真是屎意堅決」、「敢在那裡大便，老天爺看不下去懲罰了」、「完全沒安全概念，真的有那麼急嗎」、「還好只是輕傷，否則出人命怎麼辦」。

    臉書管理員再次呼籲山友在通過崩壁區前應停看聽，觀察是否有塵土飛揚，注意聽是否有落石聲音，快速通過，不要逗留，更千萬別在步道上大便，否則屎意跟意外一樣，有時來得突然，有時也會一起來，因此在山區上廁所要慎選位置，離開步道與水源，適當處理排泄物，並將衛生紙帶走，像是近日也有人在8K松原駐在所木炭窯遺址大便，都是錯誤行為。

    能高越嶺道西段雖已整修重新開放，但部分路段仍有零星崩塌與落石。（圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    能高越嶺道西段雖已整修重新開放，但部分路段仍有零星崩塌與落石。（圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    山友行經能高越嶺道崩塌路段前應「停看聽」，確認狀況後快速通過勿任意逗留。（圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    山友行經能高越嶺道崩塌路段前應「停看聽」，確認狀況後快速通過勿任意逗留。（圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    為維護能高越嶺道西段山友安全，林務局南投林管處提供安全帽借用服務。（圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

    為維護能高越嶺道西段山友安全，林務局南投林管處提供安全帽借用服務。（圖擷自臉書「天池山莊大小事」）

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