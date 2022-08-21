47歲郭男攀登雪山東線腳扭傷 空勤隊出動直升機救援

空勤隊出動直升機將登山腳扭傷的郭男送回清泉崗機場，由救護車送往梧棲童綜合醫院治療。（記者歐素美翻攝）

2022/08/21 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕17人登山隊攀登雪山東線，47歲郭男在登山途中因右腳扭傷，無法行走，山友向台中市消防局求援，經申請空勤總隊派遣直升機，山友謝男及宋女陪同郭男至南湖山屋等候直升機， 直升機於今天中午將郭男送至清泉崗機場，由救護車送往梧棲童綜合醫院治療。

郭男等17人登山隊攀登雪山東線，不料，今天上午8點多，郭男（47歲）右腳不慎扭傷，腫脹無法行走，隊友謝男因此打電話向台中市消防局求救，並與隊友宋女陪同郭男返回南湖山屋，等候救援，其餘14人則繼續攀登行程。

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消防局於今天上午8點45分接獲通報後，立即派遣梨山分隊進行整備出勤，另通報保七總隊第九大隊警察隊及太魯閣國家公園管理處，請其提供相關入園資料並申請支援。9點20分則通報消防署並申請直升機救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-709號機執行任務，於上10點半起飛，11點17分抵達南湖山莊，由兩位特搜員協助郭男上機，並於11點48分降落清泉崗機場，由救護車將郭男送往梧棲童綜合醫院治療。

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