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    防疫紓困補貼簡訊 刑事局提醒：詐騙釣魚手法勿點連結

    近一週內民眾向警方報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案非常猖獗，刑事局提醒民眾留意。（刑事局提供）

    近一週內民眾向警方報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案非常猖獗，刑事局提醒民眾留意。（刑事局提供）

    2022/08/20 17:17

    〔記者邱俊福／台北報導〕近一週內民眾向警方報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案非常猖獗，刑事局發現只要民眾誤點釣魚網址，在歹徒製作與衛福部官網相似的假網站內輸入資料，有2成網路銀行遭盜轉款項，8成個資遭綁定電子支付（悠遊付、街口等2家為主）等情形。刑事局今天呼籲民眾應提高警覺，避免上當。

    刑事局表示，詐騙集團透過簡訊、郵件或iMessage大量發送以「防疫紓困補貼網路申領」或「疫情紓困專案點擊辦理」等字樣的釣魚連結，詐騙手法為歹徒製作與衛福部官網相似的假網站（如mogov.tw），騙取民眾填輸姓名、身分證號、戶籍地址、上傳「身分證正反面照片」、「銀行帳號」、「網路銀行帳號、密碼」、「手機號碼」及「OTP驗證碼」等資料。

    隨後，民眾收到銀行交易簡訊，才發現遭偽冒開立電子支付會員並綁定銀行帳戶，帳戶款項藉由電子支付遭盜轉而空，求償無門。

    刑事局表示，目前已持續要求電子支付業者加強會員註冊、交易等各項驗證機制，並籲請各電子支付業者重視民眾帳戶遭詐騙集團冒名綁定的問題，並與警方共同防制此類詐騙案件，避免被害擴大。

    另衛福部已澄清，紓困方案申請已於110年6月30日截止，今年已無相關紓困補助，更不會以電話、簡訊或郵件發送網址連結，也不會索取民眾銀行帳號、身分證統一編號等個資。

    刑事局提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，並不會於「gov」前直接冠上其他英文或數字（如mogov.tw），切勿將個人金融資訊（存摺帳號、網路銀行帳號密碼）、手機或E-mail驗證碼，任意交付他人或輸入於不明網頁而遭歹徒利用。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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