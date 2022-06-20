殺妻後自戕未果在她遺體旁睡死 狠夫怨：錢都被拿走

葉男涉嫌持菜刀殺害妻子，現被收押桃園看守所。（記者鄭淑婷攝）

2022/06/20 17:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕59歲男子葉偉華因金錢問題，涉嫌持菜刀殺害同為菲籍台僑的49歲葉姓妻子，犯案後自戕未遂還喝得爛醉，倒在妻子遺體旁呼呼大睡，被依家暴殺人罪起訴，桃園地院今天首度開庭，葉男坦承殺妻犯行，也不願與妻子家屬調解，辯護人以葉男犯案後電告胞弟並透過外甥女報警，符合刑法自首減刑要件，不過，檢方認為葉男僅告知胞弟有自戕意圖，並未囑託報案，與自首有別，將聲請傳喚葉男胞弟出庭。

全案發生在今年1月13日，葉男與妻子因金錢問題，在桃園市八德區租屋處爭吵，妻子持水果刀、菜刀欲攻擊，葉男接連搶下後情緒失控，持菜刀朝著妻子連續砍殺，不顧她苦苦哀求「好了、好了」、「我手斷掉了」，直到妻子倒地才罷手，驚覺鑄下大錯後，葉男打電話告知胞弟「阿兄（台語）做壞事，阿兄要先走了」，隨後持刀自戕並喝得爛醉，在妻子遺體身旁呼呼大睡，直到警方上門。

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葉男現收押桃園看守所，出庭時對於檢方起訴事實沒有意見、坦承殺人，但沒有印象有聽到妻子喊「好了、好了」、「我手斷掉了」，當時他閉著眼睛砍，不知砍到妻子哪裡，大概都在頭部；他自承，「因為我很生氣，為了我的錢，都被妻子拿走，寄回菲律賓給家人用，她就是騙我的錢，退休金都給她拿走，我看存摺錢都沒了」；不過，葉女家人都在菲律賓，法官問及是否安排與葉女家人調解，葉男拒絕說「不用」。

葉男辯護人表示，葉男在行為後打電話告知胞弟，胞弟再打給外甥女，並透過她報警而得知此案，應適用刑法自首減刑要件，另，葉男坦承犯行，且本件是因金錢產生糾紛所致，葉男是在一時情緒下犯案，並非預謀，行為後深感懊悔；檢察官則認為，葉男只是告訴胞弟有自殺之意，並未囑託胞弟或外甥女報案，與自首有別，將聲請傳喚葉男胞弟出庭。

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