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    首頁　>　社會

    女婿染疫隔離突喘不過氣 丈母娘急找警開道：沒呼吸了啦！

    婦人將車子停在水湳所門前，衝進所內求助。（警方提供）

    婦人將車子停在水湳所門前，衝進所內求助。（警方提供）

    2022/06/20 11:36

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人17日晚間衝進警所求助，表示染疫女婿在家隔離，稍早突然呼吸困難，家人開車送醫途中卻塞在車陣中，員警考量離醫院距離不遠，等待救護車往返恐遠水救不了近火，二話不說跳上警用機車協助開道，不到10分鐘就抵達醫院及時就醫，讓婦人相當感謝。

    第五分局水湳派出所警員吳宥駿當晚6點多值勤時，突見一名婦人將轎車停在警所門口，接著神情慌張跑進所內大聲喊著：「他沒有呼吸了啦！他快沒有呼吸了啦！」聽得員警一頭霧水，婦人稍微緩和情緒後說明，女婿因確診在家隔離，但稍早卻突然呼吸困難，欲載女婿就醫，途中中清路段卻因正值下班交通尖峰時段塞在車陣中。

    吳員得知狀況，考量派出所與最近醫院的距離不甚遠，等待救護車往返恐遠水救不了近火，反而延誤就醫時機，二話不說跨上警用機車，開啟閃光燈及鳴警報器協助開道，順利在10分鐘內幫忙將婦人女婿送抵醫院急診室及時就醫。

    分局長林沐宏表示，同仁在民眾迫切需要幫助時，毫不猶豫地開道協助，熱心助人的精神堪為表率，同時提醒民眾，多留意家人身體狀況，如有身體不適或其他緊急狀況發生，優先撥打醫療專線到場協助，充足的醫療設備和專業人員才能確保救護品質。

    婦人將車子停在水湳所門前，衝進所內求助。（警方提供）

    婦人將車子停在水湳所門前，衝進所內求助。（警方提供）

    員警二話不說跳上警用機車協助開道。（警方提供）

    員警二話不說跳上警用機車協助開道。（警方提供）

    員警二話不說跳上警用機車協助開道。（警方提供）

    員警二話不說跳上警用機車協助開道。（警方提供）

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