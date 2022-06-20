露深溝火辣美女約「啪啪」 慾火男險破財

40多歲蔡姓男子到南市警二分局中正派出所詢問有關與女網友相約援交買遊戲點數傳送的問題。（圖由警方提供）

2022/06/20 09:56

〔記者王俊忠／台南報導〕1名40多歲蔡姓男子在LINE認識化名「雅婷」女網友，見女方雙峰大露火辣深溝、面容姣好，一時難忍慾火，想以3000元代價約定援交。昨（19）日下午到超商買遊戲點數，但在傳送點數序號前行經南市警二分局中正派出所，他提起勇氣走進派出所詢問，員警耐心解說最近網路援交詐騙案例，打消蔡傳送出遊戲點數的念頭。

蔡男日前結識這位「雅婷」美女，19日下午3時許，雙方相約3000元代價援交，該女在LINE向蔡男表示最近因為疫情，警察查緝風聲緊，所以第1次不方便用現金交易，希望蔡男到超商買3000元點數卡作為訂金，見面滿意後可直接到她的套房辦事；如不滿意可直接退還3000元現金。

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因為蔡男看到對方照片是位火辣美女，讓他喪失理智判斷、「凍未條」依女方LINE指示，興沖沖買遊戲點數3000元準備交易，且急忙騎車要趕到友愛街與美女相見，所幸在傳送點數序號之前路過派出所詢問，免於上當受害。

警方表示，此類援交詐騙常以先要求提供聯絡方式，再要求被色慾沖昏頭的被害人，到指定地點買點數卡，理由千篇一律說「第1次跟你約，會擔心警察出來釣魚或收到偽鈔、想吃霸王餐的客人」等緣故，要求受害人到附近便利商店買遊戲點數卡並把點數卡序號拍照傳送。

南市警二分局表示，會要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費，百分之百是詐騙行為，歹徒會以確認是否為警察釣魚辦案、身分驗證、保證金等理由，要求買遊戲點數，事實上假美女們根本不會露面。因為網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買遊戲點數，若發現有可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情、財物兩頭落空，徒留懊惱餘恨。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

40多歲蔡姓男子從手機LINE軟體結識照片身材火辣的雅婷美女。（圖由民眾提供）

女網友要求想援交的40多歲蔡姓男子要先買3千元遊戲點數當援交訂金。（圖由民眾提供）

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