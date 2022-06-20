露深溝火辣美女約「啪啪」 慾火男險破財
〔記者王俊忠／台南報導〕1名40多歲蔡姓男子在LINE認識化名「雅婷」女網友，見女方雙峰大露火辣深溝、面容姣好，一時難忍慾火，想以3000元代價約定援交。昨（19）日下午到超商買遊戲點數，但在傳送點數序號前行經南市警二分局中正派出所，他提起勇氣走進派出所詢問，員警耐心解說最近網路援交詐騙案例，打消蔡傳送出遊戲點數的念頭。
蔡男日前結識這位「雅婷」美女，19日下午3時許，雙方相約3000元代價援交，該女在LINE向蔡男表示最近因為疫情，警察查緝風聲緊，所以第1次不方便用現金交易，希望蔡男到超商買3000元點數卡作為訂金，見面滿意後可直接到她的套房辦事；如不滿意可直接退還3000元現金。
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因為蔡男看到對方照片是位火辣美女，讓他喪失理智判斷、「凍未條」依女方LINE指示，興沖沖買遊戲點數3000元準備交易，且急忙騎車要趕到友愛街與美女相見，所幸在傳送點數序號之前路過派出所詢問，免於上當受害。
警方表示，此類援交詐騙常以先要求提供聯絡方式，再要求被色慾沖昏頭的被害人，到指定地點買點數卡，理由千篇一律說「第1次跟你約，會擔心警察出來釣魚或收到偽鈔、想吃霸王餐的客人」等緣故，要求受害人到附近便利商店買遊戲點數卡並把點數卡序號拍照傳送。
南市警二分局表示，會要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費，百分之百是詐騙行為，歹徒會以確認是否為警察釣魚辦案、身分驗證、保證金等理由，要求買遊戲點數，事實上假美女們根本不會露面。因為網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買遊戲點數，若發現有可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情、財物兩頭落空，徒留懊惱餘恨。