投資、交友複合式新詐術誘人 高市警今年攔1.6億詐款還民

高市警局今年攔1億6千多萬詐金還民。（民眾提供）

2022/06/19 18:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團不僅以有「內線」消息，亂槍打鳥方式誘騙股市投資，更結合交友詐騙套路，扮女網友上網尋交男友，再邀加入假投信公司的APP，高雄李姓男子竟遭女網友騙領500萬元投資，幸被機警行員發現報警攔阻，刑大統計今年迄今，已成功攔阻451件、1億6618萬元。

據了解，李男日前於交友平台認識女性網友，暱稱「小芸」，聊天話家常數週後，表達李男與其交往意願，而自己的副業是經營投顧，誇耀自己能獲取第一手消息，保證檔檔飆股、穩賺不賠，有緣在一起就應該為未來存、賺錢，並邀入某投信公司APP。

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李男不疑有他，為了與小芸有美好的未來，取得她的芳心，前往金融機構臨櫃領、匯500萬元，行員見金額龐大，機警詢問用途，見被害人刻意隱瞞用途且閃爍其詞，追蹤發現欲匯入的帳戶，曾有交易異常紀錄，立刻通報員警到場，苦口婆心向李男說明，才喚醒了理智，斷絕匯款念頭，喚醒被害人的理智線。

刑大今指出，有鑑於理財管道變多，無形中也給詐騙集團發揮的空間，「投資型詐騙」案件去年迄今增加，統計今年迄今已成功攔阻451件，成功攔阻遭詐金額1億6618萬1458元，較去年同期增加142件，增加金額高達8256萬4206元。

刑大打詐中心表示，今（111）年4月詐欺車手提領次數降幅14.89%；5月降幅更高達70.69%，遠較今年1至5月與去年同期的提領次數，降幅達48.95%；截至目前，統計今年詐欺車手提領次數，高市是六都第二低，顯見宣導與打詐的成效，進入暑假打工旺季，警方提醒面試時，切勿任意交付金融帳戶、提款卡等個資，以免淪為詐欺共犯。

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