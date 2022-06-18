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    桃園火車站前商圈被叫「弟弟」 上班族不到1個月被騙走32萬元

    桃園地院。（資料照）

    桃園地院。（資料照）

    2022/06/18 13:05

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕劉姓女子2018年間在桃園火車站前，佯裝沒錢買奶粉尿布的單親媽，隨機向路人借錢紓困，蔡姓上班族好心掏出2000元幫忙，豈料，劉女食髓知味陸續以孩子生病等理由詐騙，蔡男前後借了32萬餘元才「清醒」報案，桃園地院法官查出根本沒有買奶粉尿布或就醫等紀錄，依詐欺取財罪判處劉女7月徒刑，並追徵未扣案犯罪所得。

    蔡男是普通的上班族，與劉女素昧平生，他說，2018年10月26日晚上6點多，他在桃園火車站商圈等公車準備上班，突然聽到劉女喊他「弟弟、弟弟」，希望借她一點錢給小孩買尿布、奶粉，他出於好心掏出2000元，劉女留下他聯絡方式，後續就開始以小孩發燒及皮膚有問題，或是她角膜潰瘍需就醫、要清償當鋪借款、繳機車分期付款等理由，不到1個月跟他借了32萬2000元，隻字未提怎麼還款，只給了1本領收簿為憑，懷疑劉女根本就是騙子。

    劉女矢口否認有任何詐欺取財犯行，辯稱與蔡男在路邊認識，因小孩那時沒有奶粉、尿布，她就在路邊尋求幫助，一個人一個人問，看有沒有人能幫她，跟蔡男借錢時有說等能力好時慢慢償還，也有在領收簿寫上借錢原因、金額；劉女辯護人亦稱，劉女並未施用詐術，蔡男也沒有財損。

    法官針對劉女所稱的借錢理由調閱相關紀錄，「沒錢買尿布、奶粉」部分，劉女提出的購買藥局，根本沒有她的消費紀錄；劉女聲稱孩子發燒、皮膚有問題要就醫，借錢後卻無帶孩子看診紀錄，醫院、診所查無相關資料，其他理由也無法如實提出單據，蔡男誤信而出借金錢，不採信劉女及辯護人說詞，此外，劉女在法庭上表示有意願要調解卻未到場，足見她有以不實資訊誆騙蔡男，已屬詐術行為無訛。

    審酌劉女正值青壯卻冀圖不勞而獲，以各種名目一再設詞誆騙，且犯後始終否認、態度甚差，告訴人受損金額32萬餘元非低，依詐欺取財罪判處她7月徒刑，並追徵未扣案犯罪所得。

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