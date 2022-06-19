買凶殺人！泰籍台僑夫妻2屍3命 在泰落網凶嫌供稱「50萬只拿到2萬」

泰籍台僑夫妻李邦勝、李芬芳在台遭殺害並棄屍在BMW X4後車廂；其中1名嫌犯落網供稱主嫌買兇殺人。（資料照，記者許倬勛攝）

2022/06/19 22:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕泰籍台僑夫妻李邦勝、李芬芳在台遭殺害並棄屍釀兩屍三命案，引起台泰高度關注，在泰國投案的泰國籍男子王大賢供稱買凶殺人，在台灣僱用薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat）兩名泰國移工動手，其中，塔納瓦在泰國落網後坦承，王男以支付他們兩人每人50萬泰銖（約新台幣42萬元）為代價行兇，也讓案件有了重大進展。

台灣檢警調查，在台從事人力仲介的李氏夫妻，疑因金錢糾紛，8日晚間10點多遭王男在新北市土城區某移工宿舍殺害、裝進BMW X4後車廂後，被棄屍在高鐵桃園站附近停車場，而王男於9日已搭機返泰。

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經泰國警方策動王男出面投案，王男起初矢口否認，還扯是台灣黑幫殺人，後才坦承是因毒品交易的債務糾紛殺人，並供出僱用2名泰籍共犯，事發後都已回到泰國。

據了解，台灣警方掌握王男與這2名來台不到兩年的移工私交甚篤，監視器畫面也拍到兩男在案發前曾出入案發地點，全案曝光後兩人即於11日搭機離台，引起警方高度懷疑兩人涉案。

桃園地檢署證實已將另2人列為被告，並對其住處進行搜索、發拘票且依法為入出境留置處分，同時將兩人姓名及身分資料通知泰方，請泰方協助查緝。

據外媒報導，塔納瓦今在泰國東北部的一個村莊被捕後供稱，王男以支付他與薩馬每人50萬泰銖，僱用兩人行兇，但實際上他只拿到2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）；目前薩馬仍在逃。

針對台灣警方希望能引渡王男，但被泰國警方拒絕，泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）17日在記者會中表示不會引渡王嫌，並重申沒有必要讓嫌犯去台灣面對審判，台灣和泰國警方會各自偵查辦理，兩邊也會互相交換證據和訊息。桃園地檢署則表示會持續努力。

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