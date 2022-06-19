桃園雙屍命案至少3人犯案 地檢署證實：增2人列為被告

泰裔台籍李氏夫妻被殺後，本月10日警方發現2人遭棄屍在汽車後車廂。（資料照，記者許倬勛攝）

2022/06/19 14:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕泰裔台籍李氏夫妻在台遭殺釀2屍3命案，引起台泰高度關注，在泰國投案的王姓嫌犯供稱，另有2名泰國人參與犯案，且均已回到泰國。桃園地檢署對此證實，經調閱監視器畫面交叉比對，發現疑有2名泰國人士參與，除已將2人列為被告，也將2人姓名及身分資料通知泰方，請泰方協助查緝。

高鐵桃園站附近停車場本月10日發現雙屍命案，在台從事人力仲介的李氏夫妻，疑因金錢糾紛，被合夥人、泰國王姓男子在新北市土城區殺害後裝進汽車後車廂，10日才被發現陳屍在後車廂，然而王嫌已逃之夭夭，搭機返回泰國。

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經泰國警方策動王男出面投案，王男起初矢口否認犯行，後才坦承是因毒品交易的債務糾紛殺人，還供出有雇用2名泰籍共犯，事發後都已回到泰國；泰國警方對此則表示，將持續調查是否有其他動機，

桃園地檢署說明，10日發現本案後，檢察官即指揮警方專案人員持續調閱監視器畫面並進行交叉比對，發現疑有2名泰國人士參與，惟2人已於11日上午出境，檢察官除已將該2人列為被告，並對其等住處進行搜索，也已發拘票且依法為入出境留置處分，並將2人姓名及身分資料通知泰方，請泰方協助查緝。

至於台灣警方希望能引渡王男，但被泰國警方拒絕，泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）17日在記者會中表示不會引渡王嫌，並重申沒有必要讓嫌犯去台灣面對審判，台灣和泰國警方會各自偵查辦理，兩邊也會互相交換證據和訊息。桃園地檢署則表示會持續努力讓嫌犯來台面對審判。

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