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    桃園雙屍命案 王姓嫌犯將留在泰國受審

    在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯變裝後搭機逃回泰國，泰國警察總長蘇瓦今天表示，王姓嫌犯將在泰國受審。（記者許倬勛翻攝）

    在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯變裝後搭機逃回泰國，泰國警察總長蘇瓦今天表示，王姓嫌犯將在泰國受審。（記者許倬勛翻攝）

    2022/06/17 20:02

    〔中央社〕在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國，今天早上在父親陪同下在泰北清邁向警方投案。泰國警察總長蘇瓦今天表示，王姓嫌犯將在泰國受審，不會引渡到台灣，若有必要將派調查團前往台灣共同偵查。

    桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

    王姓嫌犯今天早上在父親陪同下在清邁向警方投案，泰國警方今天下午由警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）在曼谷的犯罪防治處（Crime Suppression Division）舉行記者會說明案情。

    台灣警方希望將王姓嫌犯引渡回台受審，但台泰雙方並沒有簽署司法互助的相關協議。蘇瓦接受中央社記者提問時表示，王姓嫌犯將在泰國被起訴並受審，不會引渡到台灣。

    蘇瓦表示，泰國有司法管轄權，王嫌將送交泰國司法審判，泰方將依據台灣警方提供的證據偵查，如果有必要，將派調查團前往台灣共同偵查，證據部分之後將透過司法互助方式傳遞。

    蘇瓦表示，案情部分包括動機、共犯、行凶過程還在調查，不方便透露；王嫌出面投案是因為泰警對他的家人施壓，由他爸爸勸王嫌投案。

    台灣刑事局駐泰警官在記者會表示，台灣警方非常感謝泰國警方能在第一時間動員警力迅速合作追查。

    記者會舉行前泰國警方將王姓嫌犯帶到一個房間由蘇瓦詢問案情，泰國媒體大批守候在房間外，等王姓嫌犯步出房間，媒體蜂擁而上堵訪他，不過頭戴鴨舌帽的王姓嫌犯始終低頭不發一語。

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