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    冷血！殺夫妻2屍4命棄桃園青埔 凶嫌告訴家屬：去停車場找

    新北夫妻陳屍高鐵桃園站前停車場的白色BMW休旅車內，疑遭合夥友人殺害棄屍。（記者許倬勛攝）

    新北夫妻陳屍高鐵桃園站前停車場的白色BMW休旅車內，疑遭合夥友人殺害棄屍。（記者許倬勛攝）

    2022/06/10 20:50

    相關新聞連結：
    桃園高鐵站前停車場驚傳雙屍命案 一對男女遭棄屍後車廂

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市驚傳棄屍命案！警方今天上午獲報，高鐵桃園站前停車場飄出濃烈屍臭味，到場在1輛休旅車後車廂發現一對男女遺體，軀體都有鈍器毆打痕跡，女子頭部還遭套塑膠袋。死者是李姓夫妻，在新北土城經營人力仲介，與泰國籍凶嫌是合夥關係，警方研判，凶嫌應是在新北殺害兩人後，載到此地棄屍，凶嫌已搭機返泰，全案由刑事局統籌專案偵辦。

    據悉，死者家屬與李氏夫婦失聯數日，心急致電新北住家和熟識友人、同事未果，最後聯繫合夥凶嫌，凶手竟冷血告知，「你們可以去青埔的停車場找」。

    根據檢警調查及法醫相驗，妻子李芬芳是我國國民，丈夫李勝邦則是泰國籍來台依親，尚未取得身分證，李女懷有5個月大的龍鳳胎，全案是罕見的2屍4命凶案。

    警方初步證實此案為他殺，死者身上布滿鈍器毆打痕跡，全身上下都是瘀傷及血跡，遺體浮腫、屍斑點點，後車廂已有不少屍水滲出，女子的頭部遭塑膠袋套頭，兩人身上均無可辨認的證件。

    警方調閱監視器畫面發現，凶嫌9日開車從新北市赴桃園市棄屍，地點位於距離高鐵桃園站、IKEA僅400公尺的停車場，棄屍後搭乘計程車逃逸。

    固定在當地停車的高鐵員工說，用來棄屍的白色BMW X4已停放在停車場最後方已經很久，上午9點多有大批警消人員到場，起初還以為是演習或小孩受困車內。附近住戶則說，有鄰居昨晚停在白色BMW附近，隔著數格停車位都能聞到濃烈臭味，但當時未起疑心，只想趕快走避。

    高鐵桃園站前停車場飄出濃烈屍臭味，警方獲報發現夫妻檔陳屍後車廂。（記者許倬勛攝）

    高鐵桃園站前停車場飄出濃烈屍臭味，警方獲報發現夫妻檔陳屍後車廂。（記者許倬勛攝）

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