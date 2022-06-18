水電工錯用專業自改槍枝 轎車也變成流動式槍械工廠

查扣改造手槍2支、空氣槍1支、空氣槍半成品4支、子彈4顆、和毒品及改造槍械工具。（記者劉慶侯翻攝）

2022/06/18 10:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲趙姓水電工，為改造槍械牟利和防範被警方抓捕查緝，特別將自已的轎車拆裝，變身成流動式地下兵工廠，方便他在車內進行改造槍械勾當。台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊經蒐證仍將他逮獲，搜出改造槍械和毒品，依法送辦。

北市刑大科偵隊根據線報，得知位在新北市樹林區的一名水電工毒咖，涉嫌持有槍、毒，經警方蒐證，逐步鎖定趙男，發現對方經常躲在自己的轎車後座內改裝槍械，對方並為防制改造槍械時聲音過大引人注意，不時開車移動位置。

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警方在確認趙男涉嫌不法後，日前前往趙男位在新北市樹林和汐止的租住處執行搜索，當場逮獲趙嫌，在車內和住處分別查扣改造手槍2支、具殺傷力的空氣槍1支、空氣槍半成品4支、子彈4顆、毒品吸食器及改造工具1批等證物。

警方調查，趙嫌是先利用網路購買操作槍及槍彈零組件，再利用水電專長及上網自學改造槍彈技術；此外他為避人耳目，躲在他後座已拆裝的轎車內改槍。

警訊中，趙嫌供稱他是為興趣才改造槍械，並未對外販售利。警方14日將全案依槍砲管制條例及毒品等罪嫌，移送新北地方檢察署續行偵辦。

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涉嫌槍毒案的33歲趙姓水電工。（記者劉慶侯翻攝）

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