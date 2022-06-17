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    不爽住戶亂擺雜物 大樓主委要管理員搬馬達擋住她家大門

    大樓主委不滿住戶在公共空間亂擺雜物屢勸不聽，竟指使保全搬抽水馬達等重物擋住他家門口。示意圖。（資料照）

    大樓主委不滿住戶在公共空間亂擺雜物屢勸不聽，竟指使保全搬抽水馬達等重物擋住他家門口。示意圖。（資料照）

    2022/06/17 13:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某大樓李姓女主委不滿張姓櫃姐一家常在公共空間擺放雜物，她竟指示劉姓保全趁整理大樓廢棄物時，把抽水馬達等大型重物堆在張女家門口，張女無法出門上班向老公求援，老公報警後才救出張女，李女雖否認犯行，但法官根據她多次指示劉男搬重物的訊息，依強制罪各判兩人拘役50天及40天，得易科罰金。

    判決指出，李姓女主委不滿社區陳姓夫妻常將雜物堆在公共空間，數次溝通無效引起雙方嫌隙；2020年12月7日，李女趁著大樓委託清潔公司清運社區大型雜物時，指示劉姓保全帶領清潔人員，把抽水馬達等大型重物堆在陳家門口。

    陳男的妻子張女在百貨公司當櫃姐，當天下午要出門上班時，發現家門口被重物堵住開不了門，無法出門上班的她趕緊向老公求援，陳男趕回家查看，傻眼看著家門口被一堆雜物擋住出入，他也搬不動這些重物，只好報警處理。

    警方到場後通知值班的劉姓保全出面說明，劉男說自己是接獲主委指示，才會把重物堆到陳家大門口，陳男得知被主委針對，憤而提告強制罪。高雄地院審理時，李女否認犯行，辯稱劉男是誤解她的意思，才會把雜物堆在陳家，強調一切都是誤會。

    劉姓保全為求自保，出示他和李女的對話紀錄，內容詳載李女指使他「你要堵的是陳OO才對啊，快搬走」、「不然我會被另外2戶抗議」、「你見鬼了！我們現在是針對陳OO，你現在是在幫我惹什麼麻煩啊」、「就堆的讓陳OO不能出入，不要影響別人」、「我從頭到尾都說要堵陳OO喔，你自己用自己想法，還說我狀況外」。

    劉男還說，李女很凶，他吃人頭路如果不聽李的指令會害自己沒工作，企圖替自己脫罪，但法認為他和李女有犯意上的連絡，屬共犯，李女的犯行明確，依強制罪判李女拘役50天、劉男40天，均得易科罰金，可上訴。

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