北市議員潘懷宗涉詐333萬助理費 一審判2年緩刑5年須繳50萬

新黨北市議員潘懷宗詐領「公費助理補助費」333萬多元，士院考量潘認罪並繳回犯罪所得，今給緩刑。（資料照）

2022/06/15 15:03

〔記者溫于德／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗因「為民服務費」不敷使用，與辦公室主任陳玉臺利用人頭詐領「公費助理補助費」，10年來犯罪所得333萬多元，士林地檢署依貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物等罪起訴潘、陳與4名人頭；士林地院考量潘、陳認罪，並繳回犯罪所得，今判潘、陳各2年，緩刑5年，另要分別支付公庫50萬元、35萬元。

4名人頭部分，分別被判1年9月至2年徒刑，緩刑2年至3年，另要分支付公庫5萬至15萬不等罰金。

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潘懷宗委任律師魏憶龍聽判後表示，感謝法官給潘自新機會，潘會好好反省，目前潘身體狀況不佳，相信檢察官如果不上訴，對潘的健康會有幫助。

士檢指出，「公費助理補助費」是由台北市議會編列預算支付給確實擔任公費助理的人，不屬於議員薪資，也不是議員個人實質補貼；北市議會另編列預算支付議員每月2萬元「為民服務費」，供議員支應職權行使相關費用。兩項費用的支給依據與用途均不同。

但潘懷宗因紅白包、買禮物贈送給里長等為民服務費不敷使用，指示陳玉臺找來陳家親戚（一對母子）及在陳所經營鐘錶店的李、沈等2名員工，擔任4名人頭，分別在2010年9月至2021年2月2日案發為止不等時間內，供詐領助理補助費共333萬多元。檢方偵查時，潘等人均認罪，潘同時繳回犯罪所得333萬多元。

潘懷宗等被告於士院審理時再度認罪，魏憶龍強調，潘懷宗與他是前後期同事（魏曾任北市議員），2人也都是軍公教子弟，錢都不夠用，潘才挪用公費助理補助費作選民服務，但絕未放入私人荷包，「取之於公，用之於公」。

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