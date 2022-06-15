保警妻一刀刺死夫 再刺棉被一刀營造誤殺假像

歐女殺夫後疑再刺棉被一刀營造誤殺假像。（資料照）

2022/06/15 10:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓保七總隊警員和新婚兩年多的妻子歐女一起經營烤魚火鍋店，店開幕當天兩人吵架，劉男被妻子刺了一刀，結果割斷動脈血流不止身亡，歐女辯稱嬉鬧時不慎刺傷丈夫，但法官根據相關鑑識報告，發現歐女殺夫後，又在棉被刺一刀營造誤殺假像，依傷害致死罪重判8年6月。

判決指出，2020年5月10日，劉和歐一起經營的烤魚火鍋店開幕，開幕結束後，劉開車送父母去搭高鐵，歐女見店裡來了很多客人，人手不足打電話叫劉快回來幫忙，但當時因為店裡很吵，歐女提高音量講話，劉以為歐女在生氣，兩人鬧了一陣小彆扭。

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好不容易忙完店裡工作，劉先回家休息，歐女關店後步行回家，沒有家門鑰匙只好打電話請屋內女兒幫忙開門，歐女進入房間，質問劉男「為何拿走鑰匙？」雙方疑似為此再起衝突，劉被妻子刺了一刀，大腿股動脈破裂，失血過多送醫後仍不治。

警方獲報到場時，劉妻辯稱是丈夫全身包著棉被跟她嬉鬧，還動手戳她胸部，她把丈夫推開時，手中的刀不慎刺到劉男；高雄地院審理時，法官根據法醫報告發現，歐女聲稱誤殺丈夫時，丈夫身上有裹著一件棉被，當時刀子是刺穿棉被，才會刺到劉男的大腿，但該件棉被只有棉絮及棉被套内層被刺破，沒有穿透到外層，且與劉男傷口樣態不符。

且根據歐和劉男的對話紀錄，發現他們有多次提及離婚，感情不佳，且歐女供詞反覆，一會兒說是丈夫跑來跟自己嬉鬧不慎被刺，一會又說是丈夫跌倒，她上前扶他時刀子不慎刺傷他，辯詞前後不一，且與常情不符，難以採信。

法官根據相關報告及事證，認定歐女並非失手誤殺丈夫，雖然她主觀上並無造成被害人死亡之故意，且死者受傷位置是左大腿後外側，並非心臟或其他身體致命部位，且僅有單一次刺切傷，難認有殺人犯意，因此依傷害致死罪重判8年6月，可上訴。

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