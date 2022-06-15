男疑遭誤認爆打成熊貓眼 家屬批警方處理不公

埔里鎮吳姓男子12日凌晨市區1家超商前遭5名男子指其涉及刑案後痛毆，遍體鱗傷外加熊貓眼，吳男家屬則指對方尋仇卻認錯人，也質疑警方辦案處理瑕疵。（吳姓民眾提供）

2022/06/15 00:12

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮吳姓男子本月12日凌晨於市區一處便利商前，遭5名男子圍毆，在一陣拳打腳踢後，吳男遍體鱗傷，外加熊貓眼，家屬則是認為對方尋仇卻認錯人，更質疑到場處理員警喝令被毆打倒地的吳男「跍咧」（蹲下），人被帶回派出所後才叫救護車送醫，卻要對人施暴的惡煞自行前往派出所，辦案過程瑕疵令人無法接受。

埔里分局則表示，當時2名員警到場，吳男已被黃姓等5名男子毆打壓制在地，並指其涉及刑事案件，由於現場混亂，為避免衝突擴大，及確保吳男人身安全，員警先隔開雙方，均有掌握兩造身份資料，再進一步偵辦，吳男也提告對方傷害，會進一步調查釐清。

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吳姓男子的兄長在臉書「爆料公社」投訴，弟弟12日凌晨1點多在埔里市區1家超商前，遭到5名男子毆打，對方尋仇但認錯人，弟弟不是對方要找的人，目前案件已進入偵查階段，但仍要指控埔里分局愛蘭派出所員警辦案瑕疵。

家屬質疑當時2名員警到場，對方5人情緒激動持續叫囂，吳男則倒臥在地，員警叫對方冷靜，竟然喝令欲站起的吳男「跍咧」（台語的蹲下），詢問基本資料後，不是先叫救護車，而是將人帶上警車回派出所，之後才由救護車送醫，現場5名男子員警竟是口頭要求自行前往派出所。

家屬進一步質疑，員警解釋現場警力不足，難道無線電呼叫支援、勤務中心都是假的嗎？對於惡煞的行為感到憤怒，絕對提告，同時對於警方辦案瑕疵也無法接受。

針對吳姓男子遭黃姓等5名男子毆打成傷，家屬決定提告傷害。（吳姓民眾提供）

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