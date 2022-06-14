疑藉口「穿太清涼」盤查女子 邱顯智爆新北警私訊搭訕

新北市新莊警分局外觀。（資料照）

2022/06/14 17:27

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立委邱顯智今（14）日揭露，有名過去在新莊警分局服務的警察，被多名輔仁大學周邊女性指出，被以「穿太清涼」為由遭到假盤查、真搭訕，卻因為績效好，被檢舉投訴也未遭法辦。邱顯智痛批，這已是犯罪行為，要警政署別坐視消極不調查。

邱顯智提到，他「夢到」自己穿著吊嘎走在輔仁大學周邊，吹著夏夜裡的晚風，突然被警察攔下來盤查。警察請他交出身分證，問為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？他配合盤查後，沒多久就收到該名警察透過臉書帳號傳來的訊息，「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友^^」。他說，這是他的一個噩夢，卻是輔仁大學周邊女性的親身經歷。

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邱顯智說，多名女性和新莊分局的員警爆料，這名警察過去在新莊分局服務，已經有多名女同學遭到他假盤查、真搭訕，卻因為績效好，儘管被檢舉投訴也未遭法辦。但他強調，這已經是犯罪行為。

邱顯智指出，依據個人資料保護法第15條規定，公務機關對個人資料之蒐集或處理，應有特定目的，並符合執行法定職務必要範圍內、經當事人同意，或者對當事人權益無侵害。個資法第16條也明文規定，公務機關對個人資料之利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符。只有在列舉的例外狀況，才可以作為特定目的外之利用。

邱顯智強調，搭訕當然不會是合法的使用範圍。事實上，連合法盤查的理由都不是。邱也說明，違反個資法依據個人資料保護法第41條規定，可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。公務員假借職務上之權力、機會或方法，更要加重其刑至二分之一。

邱顯智痛批，身為警察，卻濫用國家公權力蒐集民眾個人資訊，搭訕女性甚至是性騷擾。警政署應該積極調查，不要讓少數人的不當行為，影響民眾對警察的信任。他也提醒警政署，依據個人資料保護法第45條規定，這是非告訴乃論的犯罪，但千萬不要用被害人沒有提告，當作消極不調查的理由。

邱顯智也說，若遇到相關行為，甚至曾經向警察機關提出檢舉的當事人，也可以將所收到的對話訊息截圖與其他相關資料，可匿名寄到他辦公室電子信箱（chiucongress@gmail.com）。

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