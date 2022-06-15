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    警察節傳憾事！花蓮警分局25歲員警舉槍自戕

    花蓮警分局凌晨傳出警員持槍自戕的憾事。（記者王錦義攝）

    花蓮警分局凌晨傳出警員持槍自戕的憾事。（記者王錦義攝）

    2022/06/15 09:13

    〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是警察節，花蓮警分局凌晨傳出警員持槍自戕的憾事，25歲林姓警員凌晨在執勤時持槍在機車停車場朝自己開槍，槍聲一響讓所內員警出來查看，立即派請救護人員將林員送醫，但最後仍不治。

    花蓮警分局指出，軒轅派出所林姓警員（嘉義縣人、警專36期）今天擔服凌晨2到4點巡邏勤務結束，於3點55分獨自步行到分局後方車棚旁空地朝自己開槍。

    花蓮警分局指出，同仁聽聞槍聲巡視發現林員倒臥在地，立即通知消防人員到場後施予急救並送花蓮慈濟醫院搶救，仍於清晨5點宣告急救無效死亡；已通知林員家屬，分局會全力協助家屬處理後事。

    警方指出，林員2019年警專畢業後，2020年考上特考分發到花蓮，今年3月22才正式調到軒轅派出所工作約3個月，輕生原因尚待釐清，經了解林員勤餘居住分局4樓宿舍，生活作息正常，平日個性安靜、較少主動與同事交談，今天凌晨服勤後仍與同仁共用宵夜，未有任何異常；經鑑識人員採證未發現遺書或其他資訊，手機部分已帶回嘗試解鎖，全案報請檢察官相驗。

    同事私下說，單身的林員相當乖巧，平常話很少，還會彈鋼琴，與同事互動良好，當晚執勤前還一起吃宵夜，看不出來異常，遇到這樣的事，覺得十分惋惜。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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    花蓮警分局凌晨傳出警員持槍自戕的憾事，25歲林姓警員凌晨在執勤時持槍在機車停車場朝自己開槍。（記者王錦義攝）

    花蓮警分局凌晨傳出警員持槍自戕的憾事，25歲林姓警員凌晨在執勤時持槍在機車停車場朝自己開槍。（記者王錦義攝）

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