以兄妹相稱？遭獄友強吻襲臀 受刑人提告求償50萬

遭獄友強吻襲臀，受刑人向新竹地院提告要求對方索賠五十萬。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/14 18:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹監獄服刑的張姓男子，指控同舍邱姓獄友強吻襲臀，他因心理陰影而向新竹地院訴請邱男賠償50萬元，然而邱男說他與張男平日「以兄妹相稱」，有時會玩在一起，還說這些行為在監所經常出現，張男平時每天在監所玩的很高興，看不出心生恐懼，然而法官查出張男確實去精神科看診拿藥，最後判邱男需賠償7萬元。

張男指控，2020年10月6到7日間，邱男在法務部矯正署新竹監獄內，趁同房舍受刑人的他不及抗拒之際，接續親吻及觸摸臀部，案經新竹地院判處邱男2個月有期徒刑，他極為不服，精神壓力更大，覺得更受屈辱，因邱男根本毫無悔意，他更因此提起非常上訴中。

請繼續往下閱讀...

張男說，案件發生後，他心理產生極大的陰影，有嚴重的睡眠障礙，每日需服用睡前藥才能入睡，夢中時常驚醒，白天會焦躁不安，只要有人靠近就會感覺又要被欺負、侵害，無法融入人群團體生活，會有想傷害自己的想法，偶而會有幻聽幻覺感覺，一切生活都很可怕，內心一直被陰霾不斷地重演當時情形，使他變得很自卑，封閉自己，因此監所幫他安排每月的身心諮商。他也訴請邱男賠償50萬元。

邱男則說，與張男同房舍時，對張百般照顧，並以兄妹相稱，他有時會跟張男玩，這些行為在監所經常出現，張男平時每天在監所玩的很高興，根本沒有心生恐懼，他願意鄭重向張男說對不起，表示造成張男的感覺不舒服，實在抱歉，他並非有意。

醫師則指出，張男自述因遭他人性騷擾，到門診尋求協助，醫師開給他抗憂鬱劑與抗焦慮劑，法官認為這可見張男指控屬實，最後判邱男需賠償7萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法