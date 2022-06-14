為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    以兄妹相稱？遭獄友強吻襲臀 受刑人提告求償50萬

    遭獄友強吻襲臀，受刑人向新竹地院提告要求對方索賠五十萬。（記者蔡彰盛攝）

    遭獄友強吻襲臀，受刑人向新竹地院提告要求對方索賠五十萬。（記者蔡彰盛攝）

    2022/06/14 18:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹監獄服刑的張姓男子，指控同舍邱姓獄友強吻襲臀，他因心理陰影而向新竹地院訴請邱男賠償50萬元，然而邱男說他與張男平日「以兄妹相稱」，有時會玩在一起，還說這些行為在監所經常出現，張男平時每天在監所玩的很高興，看不出心生恐懼，然而法官查出張男確實去精神科看診拿藥，最後判邱男需賠償7萬元。

    張男指控，2020年10月6到7日間，邱男在法務部矯正署新竹監獄內，趁同房舍受刑人的他不及抗拒之際，接續親吻及觸摸臀部，案經新竹地院判處邱男2個月有期徒刑，他極為不服，精神壓力更大，覺得更受屈辱，因邱男根本毫無悔意，他更因此提起非常上訴中。

    張男說，案件發生後，他心理產生極大的陰影，有嚴重的睡眠障礙，每日需服用睡前藥才能入睡，夢中時常驚醒，白天會焦躁不安，只要有人靠近就會感覺又要被欺負、侵害，無法融入人群團體生活，會有想傷害自己的想法，偶而會有幻聽幻覺感覺，一切生活都很可怕，內心一直被陰霾不斷地重演當時情形，使他變得很自卑，封閉自己，因此監所幫他安排每月的身心諮商。他也訴請邱男賠償50萬元。

    邱男則說，與張男同房舍時，對張百般照顧，並以兄妹相稱，他有時會跟張男玩，這些行為在監所經常出現，張男平時每天在監所玩的很高興，根本沒有心生恐懼，他願意鄭重向張男說對不起，表示造成張男的感覺不舒服，實在抱歉，他並非有意。

    醫師則指出，張男自述因遭他人性騷擾，到門診尋求協助，醫師開給他抗憂鬱劑與抗焦慮劑，法官認為這可見張男指控屬實，最後判邱男需賠償7萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    腳碰同室獄友臀部 法官認成立性騷擾判刑
    2021/11/24 23:23

    腳碰同室獄友臀部 法官認成立性騷擾判刑
    入獄竟「肛」室友？ 勞力士之狼挨告結果是…
    2019/06/05 22:22

    入獄竟「肛」室友？ 勞力士之狼挨告結果是…

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    對獄友摸彈乳頭、磨蹭下體 男受刑人判刑2個月
    2017/10/09 15:58

    對獄友摸彈乳頭、磨蹭下體 男受刑人判刑2個月
    哭哭！ 遭同房獄友摸鳥、襲胸 他最終無奈撤告
    2017/07/07 23:54

    哭哭！ 遭同房獄友摸鳥、襲胸 他最終無奈撤告

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播