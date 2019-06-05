入獄竟「肛」室友？ 勞力士之狼挨告結果是…

2019-06-05 22:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真是狼性不改！曾連續被判9次死刑仍逃死的「勞力士之狼」李國生，無期徒刑假釋期間又犯案回籠，竟將魔爪伸向室友襲臀，新竹地院依強制猥褻罪判刑10月。

判決書指出，李國生與陳男從去年4月中起，在新竹監獄內同舍房執行。去年5月6日晚間，李國生利用與陳男就寢位置相鄰機會，不斷以手部伸入陳男內褲內撫摸臀部，陳男畏懼大聲呼救會影響累進處遇積分，不斷移動身體，用棉被掩蓋，企圖阻止李國生，仍遭強制猥褻得逞。

李男矢口否認犯行，辯稱沒有摸臀部，只有推到腰部，當天他是舍房值星，是要叫陳男趕快就寢。

陳男則指控他多次遭李國生指侵肛門，因為這件事，他在監獄被笑得很淒慘，每個單位、工廠都知道，其他人遇到他會問他是不是有人屁股被「處理」過，讓他情何以堪、傷害很大。

然而陳男到醫院驗傷時，醫師在他肛門部位查無明顯外傷，因此法官僅認定強制猥褻部分。

法官審酌李男之前因懲治盜匪條例案件在監執行無期徒刑，於2011年11月假釋出監，假釋期間內未潔身自愛，保護管束經撤銷後，於2015年5月入監執行殘刑，足認其素行非佳，且在監執刑期間未見其深切反省，正視己非，且證據明確下，始終否認犯行，並指稱陳男是為求財始設局構陷，足見其犯後態度惡劣不知悔悟。

檢警調查，李國生1993年退伍不久，開始洗劫高價酒店小姐，共犯下34件案子，其中3人還遭性侵，由於多數挑戴有勞力士名表的被害女下手，又被稱「勞力士之狼」。落網後曾連續被判9次死刑，他不斷上訴，並在庭上向每名被害人握手道歉，但都未達成和解，直到更10審獲判無期徒刑。

假釋期間他在私娼寮拉皮條被逮，假釋遭撤銷，他剪斷電子腳鐐開始逃亡，逃亡期間連續換女友、靠女友接濟還開賓士車，最終仍落網。＃

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