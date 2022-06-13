台版CSI菁英 8人獲選全國刑事鑑識楷模

全國刑事鑑識楷模，刑事局鑑識科技士鄧瑞林。（記者姚岳宏翻攝）

2022/06/13 14:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕「凡走過必留下痕跡！」刑案現場勘察、指紋、槍彈、毒品或生物跡證DNA鑑定，刑事鑑識人員在各類刑案偵辦上時常扮演重要的角色，為表揚這群幕後英雄，警政署今年特別從全國所薦報的40名人選，遴選出8位鑑識楷模，由於疫情緣故，今天由各單位在警察節慶祝大會自行頒獎表彰。

第15屆年度全國刑事鑑識楷模甄選，分別是刑事警察局生物科技士鄧瑞林、鐵路警察局股長施秀賢、新北市警局楊端凱、高雄市警局林景山、新竹縣警局楊宜軒、台北市警局余嘉維、台中市警局楊英哲及台南市警局黃浩翔。警政署強調，這8位全國刑事鑑識楷模，從刑案現場勘察、實驗室證物鑑析、新式鑑識設備的研發到鑑識相關學術研究等方面，均有傑出成果。

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其中刑事局生物科技士鄧瑞林，自2006年即在該局服務，曾參與多起社會矚目重大性侵害案件之生物跡證DNA鑑定，包括「東海之狼連續性侵害案」、「菲律賓男子空中性侵案」、「韓國女遊客遭計程車司機性侵案」、「馬來西亞女大學生遭性侵殺害案」等，提供關鍵性破案證據，功不可沒。

另外鄧於「台鐵太魯閣408列車重大事故案」發生當日即趕赴現場，協助檢體採證，並於採獲檢體後連夜將第一批檢體送回該局，隨即投入實驗室，進行罹難者身分鑑定工作，協助在最快時間內為罹難者家屬找回至親；除DNA鑑定工作外，鄧員另主辦政府科技計畫「鑑識科技進階發展計畫」工作，對於鑑定工作之發展有重大助益。

此外，高雄市警局警務員林景山，辦理「城中城大樓火災案」現場勘察，協助確認全部罹難者身分，並負責勘察市議員「黃捷恐嚇信案」等重大案件，採獲重要跡證比中涉案對象，提供破案線索。

台北市警局偵查佐余嘉維，去年代理小隊長期間，帶領信義分局鑑識小隊，榮獲北市警局上半年區域鑑識績效評比團體組第一名，個人亦榮獲上半年度個人組第三名，績效良好，足為全國鑑識人員之表率。

刑事局長黃嘉祿頒獎給局內鑑識楷模鄧瑞林（右）。（記者姚岳宏翻攝）

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