為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台版CSI菁英 8人獲選全國刑事鑑識楷模

    全國刑事鑑識楷模，刑事局鑑識科技士鄧瑞林。（記者姚岳宏翻攝）

    全國刑事鑑識楷模，刑事局鑑識科技士鄧瑞林。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/06/13 14:34

    〔記者姚岳宏／台北報導〕「凡走過必留下痕跡！」刑案現場勘察、指紋、槍彈、毒品或生物跡證DNA鑑定，刑事鑑識人員在各類刑案偵辦上時常扮演重要的角色，為表揚這群幕後英雄，警政署今年特別從全國所薦報的40名人選，遴選出8位鑑識楷模，由於疫情緣故，今天由各單位在警察節慶祝大會自行頒獎表彰。

    第15屆年度全國刑事鑑識楷模甄選，分別是刑事警察局生物科技士鄧瑞林、鐵路警察局股長施秀賢、新北市警局楊端凱、高雄市警局林景山、新竹縣警局楊宜軒、台北市警局余嘉維、台中市警局楊英哲及台南市警局黃浩翔。警政署強調，這8位全國刑事鑑識楷模，從刑案現場勘察、實驗室證物鑑析、新式鑑識設備的研發到鑑識相關學術研究等方面，均有傑出成果。

    其中刑事局生物科技士鄧瑞林，自2006年即在該局服務，曾參與多起社會矚目重大性侵害案件之生物跡證DNA鑑定，包括「東海之狼連續性侵害案」、「菲律賓男子空中性侵案」、「韓國女遊客遭計程車司機性侵案」、「馬來西亞女大學生遭性侵殺害案」等，提供關鍵性破案證據，功不可沒。

    另外鄧於「台鐵太魯閣408列車重大事故案」發生當日即趕赴現場，協助檢體採證，並於採獲檢體後連夜將第一批檢體送回該局，隨即投入實驗室，進行罹難者身分鑑定工作，協助在最快時間內為罹難者家屬找回至親；除DNA鑑定工作外，鄧員另主辦政府科技計畫「鑑識科技進階發展計畫」工作，對於鑑定工作之發展有重大助益。

    此外，高雄市警局警務員林景山，辦理「城中城大樓火災案」現場勘察，協助確認全部罹難者身分，並負責勘察市議員「黃捷恐嚇信案」等重大案件，採獲重要跡證比中涉案對象，提供破案線索。

    台北市警局偵查佐余嘉維，去年代理小隊長期間，帶領信義分局鑑識小隊，榮獲北市警局上半年區域鑑識績效評比團體組第一名，個人亦榮獲上半年度個人組第三名，績效良好，足為全國鑑識人員之表率。

    刑事局長黃嘉祿頒獎給局內鑑識楷模鄧瑞林（右）。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局長黃嘉祿頒獎給局內鑑識楷模鄧瑞林（右）。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃警局「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用 嫌犯只剩半天能躲
    2021/10/18 23:57

    桃警局「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用 嫌犯只剩半天能躲
    不用再送百公里鑑識 南屏東首創分局級「刑事實驗室」
    2021/08/03 17:50

    不用再送百公里鑑識 南屏東首創分局級「刑事實驗室」

    43歲被叫嫩妹？無敵童顏的秘密曝光
    今年僅8人 嘉縣警局謝惠淇獲選全國刑事鑑識楷模
    2021/06/25 12:09

    今年僅8人 嘉縣警局謝惠淇獲選全國刑事鑑識楷模
    全國刑事鑑識楷模出爐 刑事局方仁義等8位鑑識英雄中選
    2021/06/24 15:37

    全國刑事鑑識楷模出爐 刑事局方仁義等8位鑑識英雄中選

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播