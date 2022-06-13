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    首頁　>　社會

    醉翁半夜騎機車尋妻 車被扣、數罪併發被上銬法辦

    鄭男酒駕被吊銷駕又酒駕半夜機車尋妻，逆向還未戴安全帽被警攔上銬法辦。（民眾提供）

    鄭男酒駕被吊銷駕又酒駕半夜機車尋妻，逆向還未戴安全帽被警攔上銬法辦。（民眾提供）

    2022/06/13 10:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄69歲鄭姓老翁疑與妻吵架，妻離家他外出尋妻，因騎機車未戴安全帽又逆向行駛，鼓山分局員警發現攔停，警方靠近聞到其身上濃濃酒味，鄭男辯稱沒喝酒，並求情讓他離去好尋妻，警方依法行政不為所動，經酒測高達0.81超標，依法逮捕、查扣車輛，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今指出，派出所員警黃俊瑋於10日深夜行經鼓山三路、新疆路口時，發現一名男子騎機車未戴安全帽，又逆向行駛，立刻轉頭攔停。

    盤查過程中聞到騎士鄭男渾身酒氣，而且駕照早於多年前酒駕遭吊銷，他頻頻向員警求情，盼能網開一面，但就是堅持否認酒駕，還希望「警察大人」體諒一下，他出來找吵架離家的老婆，一吹簡易酒測棒有閃燈反應，鄭男不承認喝酒，還勸員警「得饒人處且饒人」，令警方儍眼，仍持續施以正式酒測，結果酒精濃度高達0.81 毫克（mg/l）。

    鄭男見警不為所動，竟一反剛剛的低姿態，立即改變態度，向員警抱怨「做人…海海啦」，辯稱自己剛睡醒出來尋妻，由於酒測超標，警方依法逮捕並查扣車輛，帶返所製作警詢筆錄後，依公共危險罪嫌移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    鄭男酒駕被吊銷駕又酒駕半夜機車尋妻，逆向還未戴安全帽被警攔上銬法辦。（民眾提供）

    鄭男酒駕被吊銷駕又酒駕半夜機車尋妻，逆向還未戴安全帽被警攔上銬法辦。（民眾提供）

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