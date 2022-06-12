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    違規左轉拒盤查 員警拔槍逮人...竟是無照酒駕

    員警追攔拒檢逃逸車輛，拔槍逮人。（民眾提供）

    員警追攔拒檢逃逸車輛，拔槍逮人。（民眾提供）

    2022/06/12 01:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄29歲駕照已被吊銷的劉姓男子，11日下午駕車於前金區違規左轉，巡邏員警見狀盤查，對方竟突然猛踩油門加速逃竄，警方尾隨追攔逾1公里，直到他撞到路旁自小客車後停下，才乖乖受檢，警方發覺劉男渾身酒氣，酒測值0.44超標，立即上銬，依公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦。

    新興分局今指出，11日下午2點30分，劉男開車行經中華三路、七賢二路口時，紅燈違規左轉，新興分局警備隊執行交通稽查勤務，巧遇他違規，警方示意停車受檢，劉男假意減速停車，車子靠向路邊，卻突然加速逃逸，警車立即展開圍捕。

    劉男開車逃竄到前成功一路、前金一街口時，疑失控追撞路邊的無辜汽車才停下，員警擔心車內有違禁品，甚至是槍枝軍火，不敢大意，攔截車輛後迅速拔槍，喝斥駕駛下車就逮，員警上前制伏他，聞到他身上酒氣，對他施行酒測，酒測值0.44，發現劉男曾於2018年酒駕，駕照因此被吊銷。

    劉男表示，因與友人聚餐喝酒後，外出幫女友買餐，見員警欲攔檢他，擔心無照又酒駕，才選擇加速逃逸，警方除依公共危險罪嫌送辦，更開出無照駕駛、未依號誌行駛、拒檢，要開罰上萬元。

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    劉姓男子逃逸後撞及其他車輛被逮，警方查出他不但酒駕，而且駕照早就被吊銷。（民眾提供）

    劉姓男子逃逸後撞及其他車輛被逮，警方查出他不但酒駕，而且駕照早就被吊銷。（民眾提供）

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