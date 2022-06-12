幫確診妻買便當 夫被攔後不止酒駕還快篩陽

郭姓男子因妻子確診隔離，心情不好前一晚喝酒，隔天騎車外出幫隔離妻買便當，結果宿醉酒駕，快篩還呈陽性確診。（民眾提供）

2022/06/12 09:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名郭姓男子因妻子確診隔離，心情不好前一晚喝酒，隔天騎車外出幫隔離妻買便當，因單手騎機車車身搖晃，鼓山分局巡邏員警發現攔下，見他面色潮紅，他稱自己有快篩過是陰性，警方施以酒測，酒測值高達0.44，超過法定標準值，警方依公共危險罪帶返所偵辦，並對他快篩結果竟是陽性。

中洲所員警立即將郭男（51歲）帶至戶外偵訊處，並全程穿著防護衣進行訊問及戒護，郭男向警方表示身體不適，警方陪同郭男前往就近醫院看診後，在醫院與檢察官進行遠距問訊，訊後裁定無保飭回。

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鼓山分局今指出，中洲派出所所長洪任宏、警員梁嘉玲，前日巡邏勤務中，見郭男單手騎機車略顯搖晃，而且面色潮紅，警方將他攔下，郭男自稱，近日因老婆確診隔離，前一晚因心情不佳，在家飲用威士忌借酒消愁。

隔天起床出門要幫家人買午餐，原以為休息了一個晚上，酒應該已經退了，沒想到遇到警方攔查，酒測值仍超標，他向警方表示，曾自行快篩為陰性反應，警方將郭男帶返所後，為求慎重，先在空曠處配合進行快篩，結果呈陽性反應，警方啓動防疫偵訊，通報衞生局要求他隔離，不得趴趴走，否則開罰。

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郭姓男子因妻子確診隔離，心情不好前一晚喝酒，隔天騎車外出幫隔離妻買便當，結果宿醉酒駕，快篩還呈陽性確診。（民眾提供）

郭姓男子（左）因妻子確診隔離，心情不好前一晚喝酒，隔天騎車外出幫隔離妻買便當，結果宿醉酒駕，快篩還呈陽性確診。（民眾提供）

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