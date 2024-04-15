北市六張犁派出所駐地公辦都更 歷經4年落成揭牌

台北市長蔣萬安出席信義分局六張犁派出所揭牌典禮，會中並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）

2024/04/15 19:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義警分局六張犁派出所原有駐地，因年久失修、廳舍老舊，加上歷次地震受損嚴重等考量，台北市政府特別在信義區犁和段都市更新案，併入新建派出所駐地工程，歷經4年完工，今天舉行落成揭牌儀式，由市長蔣萬安親自主持，未來派出所將有615坪空間，可有效紓解辦公空間不足問題。

此次都更案為地下4層、地上12層之多功能複合式住宅大樓，於2020年1月開工，順利在去年12月20日取得使用執照，整體建築融合了派出所、公營住宅及一般住宅，更增加一個區民活動中心，可以預期未來整棟樓將很熱鬧。

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信義分局指出，六張犁派出所駐地，配置於本都更案地下1層及地上1、2層，總面積達615.14坪，可有效紓解辦公空間不足問題，新建廳舍鄰近六張犁捷運站，也可提供警察同仁更完善的辦公環境，及更乾淨明亮的民眾洽公空間，使警察勤務執行、受理民眾報案及為民服務等工作更具行政效率。

市長蔣萬安今主持「六張犁派出所」落成揭牌，他表示市有土地透過都市更新，能夠讓它重新展現，尤其在0403花蓮大地震後，都更案可讓建物更耐震及安全，六張犁派出所落成具有重要指標意義，他也希望讓更多市民朋友能夠感受，台北市是一個安全的、運動的未來之都。

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