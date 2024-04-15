彩券女偷情人夫傳裸照 妻子宮血崩提告獲判賠30萬

台中一家彩券行葉姓女子，和買彩券人夫發生婚外情，人夫太太發現提告，台中地院判葉女須賠償30萬元。（記者陳建志攝）

2024/04/15 20:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中一家彩券行葉姓女子，前年認識一名常到店裡買彩券，且加入店裡集資包牌群組的人夫，兩人發展不倫戀，葉女不但常傳裸照，兩人還發生關係，葉女丈夫發現對人夫提告，人夫太太直到收到法院寄來的公文書才得知上情，因情緒崩潰出現生理期異常、內分泌失調、子宮血崩，對葉女提告侵害配偶權，並請求醫藥費和精神撫慰金共100萬元，葉女辯稱不知道人夫已結婚，但法院不採信，判葉女須賠償30萬元，可上訴。

判決指出，葉女在彩券行工作，認識常買彩券，且加入店裡集資包牌群組的人夫，兩人發展出婚外情，2022年3月到5月，葉女多次傳裸體、裸露照片給人夫，兩人並發生關係，還在車上調情互動，直到葉女丈夫發現提告，人夫的太太收到寄到家中的法院文書，追問下才發現丈夫出軌。

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人夫的太太得知後情緒崩潰，因而陷入情緒低潮致影響生理健康包括生理期異常、內分泌失調、子宮血崩、情緒呈現憂鬱及崩潰狀態，需頻繁就醫，憤而對葉女提告請求損害賠償，要求醫藥費和精神撫慰金共100萬元。

台中地院審理時，葉女辯稱，並不知道人夫已經結婚，人夫則證稱，自己曾帶太太一起到彩券行，當時葉女詢問一起來的是誰？就有跟她說是太太，且葉女追蹤自己的臉書，看到自己買禮物給太太的訊息還會吃醋。

法官不採信葉女不知道人夫已經結婚的說法，審酌人夫太太所受心理上打擊、痛苦，以及兩造學經歷、家庭狀況、名下財產，判葉女須賠30萬元慰撫金，可上訴。

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