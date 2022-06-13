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    首頁　>　社會

    這一趟宵夜好貴！高雄男買宵夜遇警吃了2張罰單噴飛1500元

    高雄許男酒未退騎車買宵夜，還紅燈右轉、跨越雙黃線，警方將他依公共危險罪移送法辦，並開出2張罰單共1500元。（讀者提供）

    高雄許男酒未退騎車買宵夜，還紅燈右轉、跨越雙黃線，警方將他依公共危險罪移送法辦，並開出2張罰單共1500元。（讀者提供）

    2022/06/13 09:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方今表示，1名許姓男子前天酒後騎車外出買宵夜，於鳳山區維新路違規紅燈右轉、跨越雙黃線，警方將他攔下查出酒駕，許男不斷求警饒他一命，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦，並開出2張罰單總計1500元。

    警方調查，嫌疑人1名許姓男子（45歲）是市場工作人員，前天騎機車行經鳳山區維新路段，違規紅燈右轉、跨越雙黃線，鳳崗派出所警員巡邏經過，見狀將他攔下盤查，發現許男身上散發濃厚酒味，許男才坦承酒駕，還稱因爲自己獨居，只能酒後自己出來買東西吃，不斷向員警求情饒他一命。

    警方依規定現場對許男實施酒測，結果酒測值0.51毫克超過標準，許男原本稱喝了2瓶啤酒，警方見他酒測值超標，他改稱剛在家裡喝1小瓶高梁酒助眠，睡到一半因為肚子餓，才會騎車外出買宵夜，沒想到仍有酒精殘留，早知道就先食物買好。

    警訊後將他依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另許男違規紅燈右轉開罰600元、不依規定駛入來車道開罰900元，總計開罰1500元。

    警方呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危及自己與他人安全，如有飲酒情形可請代駕或搭乘大眾交通工具，以保障生命財產安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方現場對許男實施酒測，結果酒測值0.51毫克超過標準。（讀者提供）

    警方現場對許男實施酒測，結果酒測值0.51毫克超過標準。（讀者提供）

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