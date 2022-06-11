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    5度酒駕男稱「照顧身障兒壓力大」 法官打臉判刑入獄

    馮男宣稱他要照顧兩名年幼且罹患罕見疾病的身障遲緩兒，壓力沉重，台中高分院反批他，「捨戒癮治療，反藉酒解鬱」，判處9月徒刑確定。（資料照、記者張瑞楨攝）

    馮男宣稱他要照顧兩名年幼且罹患罕見疾病的身障遲緩兒，壓力沉重，台中高分院反批他，「捨戒癮治療，反藉酒解鬱」，判處9月徒刑確定。（資料照、記者張瑞楨攝）

    2022/06/11 13:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣馮姓男子去年11月12日酒駕，酒測值0.41毫克被法辦，他已經是第五次酒駕被捕，卻宣稱他是家中唯一經濟支柱，尚須照顧2名年幼且罹患罕見疾病的身障遲緩兒，壓力沉重而喝酒，請求判處能易科罰金之刑，讓他不用入獄，法官卻抨擊他「捨尋求戒癮治療，反藉酒解鬱」，判處徒刑9月，讓他入獄反省，全案判決確定。

    判決書指出，馮男於上述時間，駕駛自用小貨車行經國姓鄉台14線38公里處，因未繫安全帶而被警攔檢盤查，員警發現馮男身上散發酒味，吐氣酒精濃度測試為每公升0.41毫克而法辦。

    南投地方法院認為，馮男已經是第5次犯酒駕的公共危險罪，且於第4次酒駕時，判刑8月入獄，再犯第5次酒駕，判處徒刑9月。

    馮男上訴二審，宣稱他是家中唯一經濟支柱，尚須扶養配偶，以及2名年幼且罹患罕見疾病的身障遲緩兒，他對酒駕犯行深感愧疚，請審酌他的家庭狀況，再給予一次機會，准予判決他可易科罰金之刑。

    台中高分院二審卻認為，馮男於2015年間第4次酒駕，判刑8月入獄執行，但入監矯正仍無警惕，檢察官起訴他第5次酒駕時，建請不宜量處低於有期徒刑10月之刑，也建請不宜宣告得易科罰金之刑度，一審判決9月（略低檢方建議的刑度），量刑並無不當。

    二審法官還強調，馮男宣稱要照顧兩名罹患罕見疾病的身障遲緩兒，察覺自己身心異常時（壓力大），「捨尋求戒癮治療，反藉酒解鬱」，幸好這次酒駕沒有肇禍，一審量處徒刑9月，尚無過重之情，駁回上訴，判決確定。

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