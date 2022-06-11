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    詐團佯裝小編騙個資 網購芒果...信用卡遭盜刷

    詐團給被害人填寫的假訂購表單。（記者邱俊福翻攝）

    詐團給被害人填寫的假訂購表單。（記者邱俊福翻攝）

    2022/06/11 16:25

    〔記者邱俊福／台北報導〕嘉義縣一名陳姓男子日前在網路見販售芒果的廣告，留言「我想訂購」後，便有歹徒佯裝成小編私訊陳男，以線上填輸訂單才能順利出貨為由，誘騙其填輸「個人資料、信用卡卡號、交易驗證碼」等，隨即遭盜刷一萬多元。刑事局統計今年至今類似手法盜刷案共5件，總受害金額約42萬餘元，今呼籲民眾多小心。

    警方表示，已退休的陳男，日前瀏覽臉書時，發現台東果農販售芒果的精美廣告，為支持台灣在地小農產業，陳男於是在粉絲專頁下方留言「我想訂購」，隨即收到自稱小農粉絲頁小編傳來的臉書私訊及短網址，並要求線上填輸訂單才能順利出貨。

    陳男便依據指示填輸「個人資料、信用卡卡號」等詳細資料，之後遭歹徒刷卡，同時收到銀行傳來的交易驗證碼，此時對方又傳一份資料要求陳男填寫，當中多了「交易驗證碼」，陳男依指示填寫後，即收到銀行傳送刷卡1萬550元成功的簡訊。

    此時，陳男心想「水果也太貴吧」即回頭與該粉絲專頁確認，才發現是遭假小編盜刷，憤而報警。

    警方提醒，收到各類資訊、通訊內容時，先保持「零信任」態度，若須透過社群平台購物，請勿隨便點擊陌生網友傳送的短網址連結，或提供個人信用卡等資料，萬一不慎輸入並送出了信用卡資料時，請立即通知發卡銀行啟動停卡，將損失降至最低。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團跟被害人對話。（記者邱俊福翻攝）

    詐團跟被害人對話。（記者邱俊福翻攝）

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