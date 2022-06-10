詐欺車手逃獄躲大甲鎮瀾宮旁 稱被老鳥欺負逼腳底按摩、弄泡腳水才落跑

在屏東監獄外役監服刑的詐欺車手柯男，趁返家探親機會脫逃，他辯稱被老鳥欺負，包括逼他做腳底按摩、弄泡腳水等。（資料照）

2022/06/10 18:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕充當詐欺車手，因詐欺刑案於屏東監獄外役監服刑的柯姓受刑人，今年3月趁返家探親機會脫逃，在台中市大甲鎮瀾宮旁躲藏約12天，由阿嬤陪同投案，他辯稱自己在外役監被欺負，被其他受刑人強迫幫忙打飯洗衣服，按摩腳底，晚上弄泡腳水，台中地院認為他坦承犯行，態度尚可，依脫逃罪判刑3月，可易科罰金。

判決書指出，高中畢業的柯姓受刑人年僅24歲，他擔任詐欺集團車手，法院判刑1年10月，他服刑時表現良好，獲准於屏東外役監服刑，還准予於今年3月19日10時起，至同年月21日中午11時止返家探親，不料，柯男卻沒有準時返回報到，而是躲藏在中市大甲區鎮瀾宮附近某處。

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他躲了整整12天，同年月23日下午，由其阿嬤（祖母）陪同，主動到台中市警察局第二分局投案，而為警當場逮捕，經屏東地方檢察署，陳請台灣高等檢察署，核轉台中地檢署與中市警察局二分局偵辦。

柯男坦承逃跑，但他卻辯稱被老鳥欺負，包括「強迫幫忙打飯洗衣服，按摩腳底，晚上弄泡腳水」，他強調，他想回台中（指台中監獄）服刑，才沒有回去報到。

台中地院法官認為，柯男在外役監作業成績優良，始獲准返家探視，理應珍惜此項法律賦予的機會，恪遵法令依限回監服刑完畢，竟未予自重，無正當理由脫逃在外，嚴重影響獄政管理，破壞社會秩序，所為實無足取；但考量他自稱被欺負，犯後尚能坦承犯行，態度尚可，判處徒刑3月，可易科罰金與上訴。

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