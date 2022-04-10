為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    議員助理與友不滿被檢舉噪音 對鄰居門口大罵判刑又判賠

    高雄某議員助理和友人不滿鄰居檢舉噪音，2人對著鄰居門口大罵被判刑又判賠。（資料照）

    高雄某議員助理和友人不滿鄰居檢舉噪音，2人對著鄰居門口大罵被判刑又判賠。（資料照）

    2022/04/10 23:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鍾姓婦人（50歲）不滿遭鄰居檢舉抽水馬達噪音，她和友人也是議員助理的蕭男，2人朝鄰居住家幹譙，大罵「檢舉三小」，蕭還用台語嗆「好X出來釘孤支」，被一狀告上法庭，鍾女、蕭男辯稱只是互罵或罵自己，並沒有指名道姓，是鄰居對號入座，但刑、民事法官均認為，鍾、蕭2人互罵沒有面對面，卻臉朝鄰居家門有違常情，依公然侮辱各判7千元罰金，各賠償1萬元給被害人。

    判決書指出，被告蕭男（61歲）是議員助理，也是另名被告鍾女的友人，鍾女於去年2月某日凌晨，因接獲環保局人員通知鄰居檢舉抽水馬達噪音欲前往檢測，引發2人不滿，竟基於侵害原告名譽權之故意，以台語辱罵「好x就出來』、「出來釘孤支」等語，全被對方錄下提供偵辦。

    兩人均矢口否認有何公然侮辱犯行，被告鍾女辯稱，她是與友人蕭男對罵，告訴人不在屋外，是他自己對號入座，被告蕭男也稱當時與鍾女對罵，沒有指名道姓是誰。

    高雄地院刑事庭勘驗監視影片，見鍾女、蕭男並沒有面對面嗆罵，均面朝該名鄰居家大門，故不採信2人供稱，認定是對鄰居飆罵，被告辱罵言語涉侵害他人的名譽權，確因被告的辱罵行為，使受有相當程度的精神痛苦，高雄地院判決2人罰金各7千元，另民事部分判鄰居勝訴，並獲賠2萬元（兩人各便宜1萬元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女大生國立轉私校法律系 補教老師罵「低能屁孩」被處罰金9千
    2022/03/15 14:36

    女大生國立轉私校法律系 補教老師罵「低能屁孩」被處罰金9千
    不爽吃紅單對警比中指 貨櫃車駕駛侮辱公務員罪嫌法辦
    2022/03/02 11:58

    不爽吃紅單對警比中指 貨櫃車駕駛侮辱公務員罪嫌法辦

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    男罵警「阿斯巴辣」 法官：有貶意判罰2千
    2022/03/01 14:42

    男罵警「阿斯巴辣」 法官：有貶意判罰2千
    女傷人賠償匯款加註「國軍之恥」 少校火大求償獲判賠1萬
    2022/02/21 18:26

    女傷人賠償匯款加註「國軍之恥」 少校火大求償獲判賠1萬

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播