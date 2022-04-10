議員助理與友不滿被檢舉噪音 對鄰居門口大罵判刑又判賠

高雄某議員助理和友人不滿鄰居檢舉噪音，2人對著鄰居門口大罵被判刑又判賠。（資料照）

2022/04/10 23:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鍾姓婦人（50歲）不滿遭鄰居檢舉抽水馬達噪音，她和友人也是議員助理的蕭男，2人朝鄰居住家幹譙，大罵「檢舉三小」，蕭還用台語嗆「好X出來釘孤支」，被一狀告上法庭，鍾女、蕭男辯稱只是互罵或罵自己，並沒有指名道姓，是鄰居對號入座，但刑、民事法官均認為，鍾、蕭2人互罵沒有面對面，卻臉朝鄰居家門有違常情，依公然侮辱各判7千元罰金，各賠償1萬元給被害人。

判決書指出，被告蕭男（61歲）是議員助理，也是另名被告鍾女的友人，鍾女於去年2月某日凌晨，因接獲環保局人員通知鄰居檢舉抽水馬達噪音欲前往檢測，引發2人不滿，竟基於侵害原告名譽權之故意，以台語辱罵「好x就出來』、「出來釘孤支」等語，全被對方錄下提供偵辦。

請繼續往下閱讀...

兩人均矢口否認有何公然侮辱犯行，被告鍾女辯稱，她是與友人蕭男對罵，告訴人不在屋外，是他自己對號入座，被告蕭男也稱當時與鍾女對罵，沒有指名道姓是誰。

高雄地院刑事庭勘驗監視影片，見鍾女、蕭男並沒有面對面嗆罵，均面朝該名鄰居家大門，故不採信2人供稱，認定是對鄰居飆罵，被告辱罵言語涉侵害他人的名譽權，確因被告的辱罵行為，使受有相當程度的精神痛苦，高雄地院判決2人罰金各7千元，另民事部分判鄰居勝訴，並獲賠2萬元（兩人各便宜1萬元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法