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    首頁　>　社會

    酒駕累犯被逮 重判8月需入獄

    屏東陳姓男子工地開喝啤酒後酒駕騎機車被逮，法官查出他酒駕曾賴警逼迫認罪，這次累犯又酒駕，法官不再給其自新機會，重判8月不得易科罰金，定讞需入獄服刑。（資料照）

    屏東陳姓男子工地開喝啤酒後酒駕騎機車被逮，法官查出他酒駕曾賴警逼迫認罪，這次累犯又酒駕，法官不再給其自新機會，重判8月不得易科罰金，定讞需入獄服刑。（資料照）

    2022/04/10 07:18

    〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東陳姓男子於2021年4月間在枋寮鄉某工地飲用啤酒後，酒駕騎機車，騎了20分鐘酒氣未代謝完就被警攔獲，酒測值0.32，屏東地院法官查出他不只一次酒駕，且一年內至少兩次酒駕被逮，尤如街頭不定時炸彈，判刑8個月不得緩刑，必須入獄服刑，被告認為判太重上訴，並請求易科罰金，二審查出陳2年前曾酒駕被查，還賴員警逼其認罪，累犯無悔悟之心，維持8月刑且不得易科罰金，全案定讞。

    判決書指出，被告陳男於當天下午在工地喝完啤酒，吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克，明知已達不能安全駕駛動力交通工具程度，仍酒駕上路，騎了20分鐘，因形跡可疑被警攔查，酒測值0.32遭公共危險罪送辦，一審判刑8月、不得易科罰金，被告上訴高雄高分院，聲請改判易科罰金，才能繼續工地上工。

    二審法官查出2019年間被告也曾酒駕被警攔下，他還賴遭警逼迫認罪，被判7月也不得易科罰金，陳同樣上訴，一改態度認罪知錯願改，法官給予自新機會，不料，被告酒駕累犯被判8月，不得易科罰金，被告如今還想炮製上次模式，法官已不為所動。

    法官審酌被告自92年起已有多次不能安全駕駛等前科，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，難謂其素行良好，被告酒後駕車行為，猶如公共道路上之不定時炸彈，對其他用路人之生命、身體安全造成危險，其多次因酒後駕車經法院判處罪刑，仍執意再犯本案，可見其漠視法令，毫無悔改之意，故駁回被告上訴，仍判8月不得易科罰金，全案定讞。

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