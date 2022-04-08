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    國道劣警去年酒駕調地列管 這次又犯酒駕還撞傷警

    國道公路警察局邱姓警員近昨凌晨於新北市汐止區酒駕，撞傷攔檢的友軍還企圖逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

    國道公路警察局邱姓警員近昨凌晨於新北市汐止區酒駕，撞傷攔檢的友軍還企圖逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/04/08 22:37

    〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局邱姓警員近昨凌晨於新北市汐止區酒駕，撞傷攔檢的友軍、汐止警方當場拖住機車並制伏邱姓警員，赫見是自家人國道警員犯案，除將他依公共危險、妨害公務及傷害案送辦隊更依嚴重影響警譽，將報署兩大隊免職；因國道第一大隊狀況連連，不僅國道警察局長楊春鈞震怒，警政署也將連坐大隊、分隊等主官督考不周責任。

    國道警察局說，第一大隊汐止分隊26歲邱姓員警於7日晚間搭捷運到台北市大安區與友人餐敘飲酒，11時許搭火車回汐止，他貪圖方便，騎機車回3分鐘路程的住處，途中被汐止分局警員攔檢，邱員原配合停車，後因心虛企圖迴轉離去，兩名員警上前拉車，攔阻過程遭撞傷拖行，但邱員隨即被壓制，酒測值達0.82mg/l，依公共危險、妨害公務及傷害等罪嫌送辦。

    國道一隊說，三令五申員警禁止酒後駕車，邱姓員警不能潔身自愛，嚴重違反警察紀律，大隊陳報警察局，召開考績會決議予以二大過免職。

    據了解，邱姓警員原任職國道第三大隊（中部），去年初酒駕，被調地處份，也是酗酒造冊列管人員，未料他調任汐止分隊後，仍未改善酒駕劣行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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