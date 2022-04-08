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    酒駕男撞前車傷重不治 前車騎士被控過失獲不起訴

    余姓男子酒駕撞前車傷重不治，前車黃姓騎士被控過失致死，桃園地檢署予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    余姓男子酒駕撞前車傷重不治，前車黃姓騎士被控過失致死，桃園地檢署予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2022/04/08 14:09

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕余姓男子去年酒駕騎車行經桃園市楊梅區梅獅路橋，超車不慎與55歲黃姓騎士發生碰撞，余男因頭部重創送醫搶救近1週不治，經抽血換算酒測值高達1.705mg/L，遭撞的黃男被依過失致死罪送辦，桃園地檢署檢察官勘驗對向來車行車紀錄器，認為余男酒駕且突然超車撞上黃男，黃男猝不及防難認有疏於注意，予以不起訴。

    余男去年10月12日下午2點29分，騎車行經梅獅路橋往中山路2段方向，超車時突然撞上前方黃姓騎士，余男送醫搶救近1週，因顱骨骨折併顱內出血、中樞神經休克不治，經抽血換算呼氣酒精濃度值達1.705，由於余男死亡，警方依法將黃男移送偵辦，釐清肇事原因及責任。

    黃男辯稱，他好好地騎在外側車道，也沒有超速，余男突然從側邊撞過來，後來他看對向來車行車紀錄器，余男當時是要從他左側超車，經調解後余男家屬已賠償他26萬元，並同意不追究他的刑事責任。

    檢方指出，余男事發時有酒駕情形，注意力及操控能力均受影響，另勘驗行車紀錄器畫面，黃男車輛始終平穩行駛，未有突然減速或變換車道，而行駛在後方的余男突然從左側超車撞上，黃男猝不及防難認有疏於注意，且黃男與余男家屬達成和解，余男家屬除賠償26萬元，同意不追究刑事責任，足證黃男並無過失，因此予以不起訴。

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