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    探病伯母竟強制猥褻菲籍女看護 男子判刑1年4月

    宋姓男子探病時，發現僅有失智重聽的伯母和菲籍女看護同住，強制猥褻女看護，一、二審都判他1年4月。（示意圖）

    宋姓男子探病時，發現僅有失智重聽的伯母和菲籍女看護同住，強制猥褻女看護，一、二審都判他1年4月。（示意圖）

    2022/04/09 23:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東60多歲宋姓男子被菲律賓籍女看護指控熊抱指侵，他假意探望失智重聽的高齡伯母，見屋內女看護落單可欺，自背後熊抱，再用兩腿膝蓋壓住雙手，把手伸入她內褲撫摸下體，還說「沒關係，沒有老婆」邊褪下自己內褲，又抓她雙手觸摸其下體自慰，被害人不從，宋悻然離開，她害怕對方又返回，求助李姓網友報警，被告否認，一、二審法官均不採信被告辯詞，均判他1年4月徒刑。

    判決書指出，被告宋男於2019年7月間探視失智且重聽的伯母，見該住處內只有被害人和伯母二人，並無他人在場，伯母年邁、失智、重聽、側身面對牆壁躺臥，趁女看護轉身開電風扇，宋男自後環抱她，她用力掙脫躲到床沿坐下來，被告追上將她推向床，再用其膝蓋頂壓住雙手，手伸入女看護的內褲裡亂摸。

    女看護用力抵抗、推開，被告竟未鬆手，還脫下褲子抓她手去摸他下體，她迅速把手抽回來推開他，發現被告下體有點勃起，但沒有很大、有毛，被告悻然離開，她驚魂未定向台灣網友求助，李姓網友協助報警，被害人表示以前未見過被告，對方曾說「沒關係、沒有老婆」，當時聽到這句話不太知道這句話什麼意思。

    宋矢口否認有何強制猥褻犯行，表示沒有摸女看護，也沒有跟她說「沒關係，沒有老婆」等語，反指對方亂說，當時他只待4、5分鐘就回家，反質疑女看護不可能掙扎時，未留下任何皮膚紅腫、淤血，不過，因被害人遭強制猥褻後，惶恐不知所措，經網友詢問發現協助報案，況且雙方既素昧平生，毫無恩怨，應無誣陷被告的動機，被害人所證被告曾說「沒有老婆」，也和事實相吻合，屏東地院判決1年4月，上訴二審維持原判，仍可上訴。

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