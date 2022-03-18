怪男帶「奶瓶刷」闖民宅 綑綁婦人嚷著「要摸妳」

警方於張男身上查獲剪刀、水果刀與黑色繩子各一，怪異的是，還有一把奶瓶刷。（示意圖、記者張瑞楨攝）

2022/03/18 08:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣張姓男子前年底侵入女子小芳住處，嘴巴嚷著「我就是要摸妳啦」，伸手強摸小芳隱私處，還持繩子要綑綁小芳，被聞聲趕來的小芳丈夫壓制在地，警方在他身上查扣剪刀、水果刀與繩子兩條，怪異的是，他身上還帶著一把「奶瓶刷」，行為顯得異常，法官囑託精神鑑定，卻又顯示他犯案當時，思緒等精神狀態都正常，法官依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪，判處徒刑3年6月，可上訴。

判決書指出，張男與小芳是普通朋友，張男於2020年12月3日晚間，手上戴著白手套，入侵小芳（化名）住處，見小芳在廁所內梳頭髮，張男闖入熊抱小芳，小芳斥責「你神經病喔」，張男卻嚷著「我就是要摸妳啦，怎麼樣」，之後對小芳胸部與私處一陣亂摸，還拿出紅色繩子想綑綁小芳。

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小芳掙扎時摔倒，驚嚇得大聲呼救，丈夫從二樓趕下來，見張男抱住小芳，趕緊將張男壓制廁所內，此時剛好有一朋友造訪，見小芳滿臉驚恐，也趕到廁所幫忙壓制張男，警方隨後馳抵逮捕張男，他手上戴著白手套，還抓著一條紅繩子，身上藏著剪刀與水果刀各一把，以及一條黑繩子，怪異的是，身上還有一把「奶瓶刷」。

南投地方法院審理時，張男全盤否認犯行，他辯稱小芳向他借3萬元，他先拿現金2萬4000元，再到郵局領6000元，當天是要來要債，不小心「摸到」小芳，至於入侵民宅，他宣稱「我進去前我有先喊」、「我知道侵入住宅是錯了」。

法官認為，張男指稱領錢借小芳，但案發前郵局並無領錢記錄，小芳也否認債務，借錢與否，也與是否犯下強制猥褻無關，另外，精神鑑定顯示，張男有持續性憂鬱症，長期服用藥物，但門診病歷沒有因藥物導致睡眠行為異常（例如夢遊）的記載，且案發時間是張男服藥之前，張男案發時，也沒有因精神障礙或心智缺陷，導致不能辨識行為違法等現象，法官依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪，判處徒刑3年6月。

檢方上訴二審，指一審量刑太輕，台中高分院認為，一審量刑並無偏執任何一方，駁回上訴，檢方與張男可上訴三審。

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