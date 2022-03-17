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    首頁　>　社會

    輔導女學生變猥褻 女志工判3年半將入監

    女志工猥褻女學生，不服高雄高分院判刑，上訴最高院被駁回。（記者鮑建信攝）

    女志工猥褻女學生，不服高雄高分院判刑，上訴最高院被駁回。（記者鮑建信攝）

    2022/03/17 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某社團課業輔導女志工小芬（化名）借住國中生小芳（化名）家，被控撫摸她私處，還以自殺要脅不能說，被高雄高分院依強制猥褻罪，判刑3年6月，經最高法院駁回定讞，檢方將通知她到案執行。

    判決書指出，被告小芬為某社團志工，專門輔導弱勢家庭的學生，並因擔任課業輔導志工，而認識國中生小芳，後因她與家人相處不睦起爭執，小芬乃於2017年7月間起，借住她位於高雄市住處輔導。

    由於小芳家裡狹窄，加上房間床鋪不夠，2人因而同床而睡。同年11月初某日晚間，小芬在小芳房內，利用睡覺之機會，無視她出言拒絕並出手抗拒，涉嫌徒手撫摸其胸部、下體等敏感部位。

    隔月6日，學校輔導老師進行家庭訪問，小芳始透露被侵犯內情，並報警處理，但小芬堅決否認犯行。

    小芳應訊指稱，小芬借住期間，常常會亂摸，案發當晚先自模下體，還說害她溼了，接下來就伸手侵犯，被拒絕後竟硬來，並說：「我都濕了幹嘛狡辯，事後還威脅我說如果講出去她要去自殺，所以我不敢講，後來小芬搬出去了，我才敢跟輔導老師說」等語。

    1、2審依強制猥褻罪，判處小芬有期徒刑3年6月，她不服上訴，被最高法院駁回確定，高雄高分院收到判決，檢方並將傳喚她入監。

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