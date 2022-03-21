穿內褲闖女工友宿舍要壞壞 保二色警判3年10月、賠90萬

情境圖。

2022/03/21 08:04

〔記者許國楨／台中報導〕一名已婚的保二洪姓警員，前年涉嫌穿一條內褲闖入女工友的宿舍，除了要強脫外褲，還撫摸胸部意圖性侵，女工友激烈反抗咬傷洪驚動其他同事，洪未再得逞卻吃上官司也被停職，法官一審判他3年10月，另民事部分也判賠90萬，可上訴，

台中地院審理時，除了有被害女子與現場證人證述外，還有警員職務報告、醫院診斷證明書、性侵害案件通報表與LINE對話等證據，加上洪在案件審理時，已對案情坦承不諱，認定犯罪事證明確，依強制性交未遂罪，判刑3年10月，另外民事部分，判賠90萬，扣除犯罪被害人補償金28萬，洪需賠償62萬，都可上訴。

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判決指出，案發時洪男時任保二總隊第三大隊第三中隊警員，因勤務需要，平時住在服勤單位的公務宿舍，而險遭性侵的被害女工友因公務需求，每週一至週四住在該處，前年8月21日凌晨零時許，洪僅穿著一件四角內褲，利用所保管的備份鑰匙，開啟女工友的寢室房門。

當時女工友在睡覺，聽到門把鑰匙轉動的聲音後驚醒，質問洪「要幹嘛」，此時洪非但沒有要離開房間的意思，反而撲向對方，被害人趁隙往房門跑，洪竟用右手架住對方脖子，用下體從背後抵住臀部，以雙腳架住被害人雙腳，導致被害人重心不穩跪倒在地。

此時已色慾薰心的洪男非但不罷手，還強拉被害人往床舖方向欲脫去外褲，左手則不斷撫摸女子胸部，幸被害人激烈反抗咬傷洪，二人碰撞書桌、椅子，導致被害人因此大腿、小腿、頸部、背部、手肘都有挫擦傷，加上同樓層同事聽到聲音後，前往了解，洪才罷手離開，但洪在案件爆發後已遭到停職。

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