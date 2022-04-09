疫情升溫禁放假！受刑人翻牆逃獄 偷自行車踩130公里「散心」

林姓受刑人越獄後偷來腳踏車一路往南騎，在台中清水中山路落網，他一度反抗仍被制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/04/09 09:13

首次上稿 08:42

更新時間 09:13（新增照片、嫌犯逃亡過程）

〔記者鄭淑婷、周敏鴻／桃園報導〕26歲林姓男子因犯下縱火、竊盜等罪被判刑9年10月，在桃園市八德外役監服刑中，林男8日下午在作業場，假借上廁所翻越矮牆逃獄，他逃獄後隨即偷來腳踏車沿台1線一路往南騎，越獄11小時，騎了逾130公里落網。

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林男今天凌晨0點50分在台中清水中山路上休息時，被桃園警方逮個正著，逮捕過程林男還企圖反抗，他已被帶回龜山警分局偵訊中，他供稱，因為疫情沒有放假，所以心裡不舒服，才會逃走散心。

林姓受刑人8日下午在作業場時，假借要上廁所卻從矮牆脫逃，管理人員前往尋找不見他的蹤影，經調閱監視器確認他於下午1點42分從廁所旁攀爬約150公分矮牆逃獄，監所隨即向轄區龜山警分局大林派出所報案追緝，警方調閱監視器發現他偷了自行車一路往南騎，由於他老家在南部，懷疑他可能想一路騎車返家，今天凌晨在台中清水逮到人，正在調查他的脫逃原因。

對於脫逃原因，林姓受刑人供稱，因為疫情沒有放假，所以心裡不舒服，才會逃走散心；而外役監網站8日才貼出公告，因應國內再度疫情升溫，避免受刑人外出增加接觸，即日起暫停辦理受刑人返家探視，將視疫情發展另行公告。

監所人員表示，林姓受刑人在外役監內部擔任雜役工作，殘刑尚有4、5年，過去已有9次返家探視紀錄，最近一次是在上個月，而外役監屬低度管理的監所，服刑者不但可返家探視，累進處遇1到4級，每月還可縮刑16、12、8、4天，很少有受刑人會脫逃，林男被逮回後將被依脫逃、竊盜罪送辦，除了得回到一般監獄服刑，累積的縮刑全數回復，日後也不能再申請外役監及假釋。

林姓受刑人越獄後偷來腳踏車一路往南騎，在台中清水中山路落網。（記者鄭淑婷翻攝）

林姓受刑人偷腳踏車一路南騎，騎了逾150公里在台中清水落網。（記者鄭淑婷翻攝）

林姓受刑人偷腳踏車一路南騎，騎了逾130公里在台中清水落網。（記者鄭淑婷翻攝）

林姓受刑人偷腳踏車一路南騎。（擷取自網路）

林姓受刑人假借上廁所，攀爬外役監矮牆脫逃。（八德外役監提供）

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