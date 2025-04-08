力挺大罷免 退役飛官徐柏岳請辭玉山航空總經理

退役飛官「鷹爸」徐柏岳4月1日出席「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」記者會。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/08 16:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕玉山航空總經理、前空軍飛官「鷹爸」徐柏岳本月初力挺大罷免，卻被踢出空軍群組，後續又陷入逃官爭議及政治口水攻防。玉山航空證實，徐柏岳於大罷免隔日自請離職，今天（8日）完成交接程序。徐柏岳則表示，自己的籌設階段任務已完成，為了讓公司正常運作決定自請離職，謝謝大家的關心。

前聯電董事長曹興誠與退役軍人徐柏岳召開記者會，呼籲全國退伍軍人支持大罷免。事後卻被踢出空軍官校校友LINE群組，且被多個軍事粉絲專頁指控曾在1995年台海危機期間「跳機逃美」；徐柏岳反駁，當年因機密國安任務去美，回國馬上向軍法處報到，現在是合法領退休俸。

請繼續往下閱讀...

對此，玉山航空證實，徐柏岳4月2日自請離職，今天完成交接程序。

徐柏岳表示，為了公司能夠正常運作不再被抹黑攻擊，為了台灣能夠團結和諧，況且他的籌設階段任務已經完成了，決定自請離職，感謝大家的關心，一起圓滿台灣的天空。

飛航國內線的航空公司，目前有華信、立信及德安航空。先前傳出有一家「玉山航空」想投入飛航國內線，但航空業是特許行業，籌設過程繁瑣，財力門檻也高，需經層層關卡審核才能經營；玉山航空目前尚未向民航局申請籌設許可，其資本額、預計引進機型等問題，在航空界也引起議論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法