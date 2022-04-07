保障犯罪被害人權益 民團籲被害人得自行聲請保護令

民間團體今與跨黨派立委共同舉行記者會，針對犯罪被害人權益保障議題提出建言。（記者謝君臨翻攝）

2022/04/07 12:01

〔記者謝君臨／台北報導〕針對行政院3月10日提出的「犯罪被害人權益保障法修正草案」，民間犯罪被害人權益保障聯盟認為仍有不足之處，今（7）日於立法院舉行記者會提出呼籲，包括：被害人應得自行聲請犯罪被害保護令；性私密影像犯罪的被害人保護令內容應更加完善；充足的補償給付；以及被害人的隱私保護應再加強。

民間團體今與跨黨派立委吳玉琴、王婉諭、李貴敏、邱顯智共同舉行記者會，針對犯罪被害人權益保障議題提出建言。

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犯保聯盟表示，依目前官方版設計的「犯罪被害保護令」，僅法院得依職權或依檢察官之聲請，被害人無法自行聲請，建議應讓被害人能自行聲請，以強化即時保護的功能。再者，建議應明定妨害性隱私及不實性影像罪的被害人，能夠獲得性影像不再被重製、散佈，以及要求相關網路平台下架的保護令內容。

另，犯保聯盟指出，官方版就補償項目皆是一次性給付，欠缺對被害人的長期支持。聯盟提出的民間版條文有「維持生活之定期給付」，並刪除不予補償規定；另針對未成年被害人給予特別保障，雖因其故意或重大過失導致被害，也給予審議組織得不減少補償金的裁量權。最後，刪除將受刑人勞作金列為補償金來源的規定。

犯保聯盟說，官方版的補償金審議組織仍屬檢察體系所轄，且審議委員皆由檢察長遴選之，恐導致審議組織仍充斥檢察體系色彩，致犯罪被害人有「不溫暖」的感受，建議將補償金審議組織移交犯保組織專業、專門的工作人員較為妥適。

此外，犯保聯盟表示，官方版本次針對被害人的隱私保護，明定主管機關認定有益於公共利益的情形，得例外公布被害人的隱私事項，應有不妥。此款似有授權過於廣泛，恐對被害人及其家屬的權利有負面影響，聯盟建議刪除之。

犯保聯盟指出，本次由行政院公佈的「犯罪被害人權益保障法修正草案」，在草擬期間便多次和民團溝通，採納部分民間建議，可見官方對犯罪被害人權利的重視。聯盟對於如創設犯罪被害保護令、增加保護服務範圍等制度設計，也再次表達肯定。不過，本次官方版仍有部分條文未臻完善，聯盟提出相關建議，盼能夠務實、有效地保障犯罪被害人權益。

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