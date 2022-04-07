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    變賣北市府無償發給三總口罩 惠明公司負責人等6人起訴

    三軍總醫院。（資料照）

    三軍總醫院。（資料照）

    2022/04/07 10:01

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府衛生局配合中央執行防疫工作，無償發醫用口罩給三軍總醫院，三總醫勤室醫務行政員黃晶瑩卻將5萬多片口罩交給廠商惠明公司，私下以每片5元賣給惠明旗下護佐員及照服員，另疑涉包庇未替員工保勞健保的惠明免付350萬元違約金；台北地檢署今依侵占公有財物等罪起訴黃晶瑩、惠明公司負責人楊玉杰等6人。

    檢廉獲報，前年3月至12月間，楊玉杰以惠明公司名義，向負責三總口罩發放的黃晶瑩，取得由北市府無償發給三總使用的醫療口罩約5萬多片，之後楊玉杰即指示惠明派駐於三總的照護員辦公室領班雍小蓉等人，以每片5元的價格，賣給該公司旗下在三總上班的照服員及護佐員。

    此外，楊玉杰與三總所簽的契約中，規定惠明應替在三總工作的護佐員或照服員保勞、健保，若違約，每人次可按次處罰500元違約金，楊玉杰為減少經營成本，不僅未替旗下員工投保，還涉嫌指示吳秀菊、徐美玉等員工，影印變造由勞保局e化服務系統產出的「投保單位網路申報及查詢作業」報表，按月提交給三總請款。

    檢方查出，三總誤信惠明有替其旗下員工投保，因而依約付款，總計2017年至2019年間，惠明涉變造600多筆投保資料，違約派遣護佐員及照護員班次共7000多個班次（每班次為1日8小時），惠明因此逃避違約罰款合計350多萬元。

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