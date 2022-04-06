前少將詐公帑2880元重判4年半 法務部研議修法

法務部長蔡清祥表示，已請檢察司針對「情輕法重」情節研議有無修法必要。（記者吳政峰攝）

2022/04/06 19:19

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平，2015年因使用漢光演習加菜金支付部屬家人餐飲費用2880元，被依貪污罪判刑4年6月確定，喪失退休俸。數名立委批評「判太重」，最高法院部分法官則認為若覺得「情輕法重」，應修法解決，法務部長蔡清祥6日被問到此事時表示，已請檢察司研議有無修法必要。

蔡清祥指出，韓豫平的案件引發不少討論，他上星期已請檢察司蒐集相關資料，看看對於「情輕法重（犯行輕微，法條罪責很重）」的情節，是否要透過修法進行適當檢討。

請繼續往下閱讀...

蔡清祥說明，目前刑法的瀆職罪章與貪污治罪條例，部份條文的構成要件相同，但是刑度不同，有沒有必要討論修正，或是不同構成要件是否符合時宜， 亦會一併通盤檢討。

蔡清祥認為，貪污罪已考慮「情輕法重」的情節，不法利益未達5萬元即可減刑，未來是否會再調整標準，他持開放態度。

韓豫平犯下貪污治罪條例罪中「利用職務上機會詐取財物罪」，為本刑7年以上重罪，因不法利益在5萬元以下，依同法第12條「情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，減輕其刑」減刑，但他否認犯行，又歸咎給幕僚不懂核銷，不得再依自白條款二度減刑至可以緩刑的刑度，以至於被判刑4年半。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法