為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前少將詐公帑2880元重判4年半 法務部研議修法

    法務部長蔡清祥表示，已請檢察司針對「情輕法重」情節研議有無修法必要。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥表示，已請檢察司針對「情輕法重」情節研議有無修法必要。（記者吳政峰攝）

    2022/04/06 19:19

    〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平，2015年因使用漢光演習加菜金支付部屬家人餐飲費用2880元，被依貪污罪判刑4年6月確定，喪失退休俸。數名立委批評「判太重」，最高法院部分法官則認為若覺得「情輕法重」，應修法解決，法務部長蔡清祥6日被問到此事時表示，已請檢察司研議有無修法必要。

    蔡清祥指出，韓豫平的案件引發不少討論，他上星期已請檢察司蒐集相關資料，看看對於「情輕法重（犯行輕微，法條罪責很重）」的情節，是否要透過修法進行適當檢討。

    蔡清祥說明，目前刑法的瀆職罪章與貪污治罪條例，部份條文的構成要件相同，但是刑度不同，有沒有必要討論修正，或是不同構成要件是否符合時宜， 亦會一併通盤檢討。

    蔡清祥認為，貪污罪已考慮「情輕法重」的情節，不法利益未達5萬元即可減刑，未來是否會再調整標準，他持開放態度。

    韓豫平犯下貪污治罪條例罪中「利用職務上機會詐取財物罪」，為本刑7年以上重罪，因不法利益在5萬元以下，依同法第12條「情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，減輕其刑」減刑，但他否認犯行，又歸咎給幕僚不懂核銷，不得再依自白條款二度減刑至可以緩刑的刑度，以至於被判刑4年半。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    少將挪用2880元加菜金被判4年半引爭議 最高法院要法務部提修法
    2022/04/06 11:41

    少將挪用2880元加菜金被判4年半引爭議 最高法院要法務部提修法
    藍委追問韓豫平少將餐會細節 國軍將領：我對你的質詢方式不理解
    2022/03/31 12:50

    藍委追問韓豫平少將餐會細節 國軍將領：我對你的質詢方式不理解

    吳淡如推薦投資 男主持連喊：跟！
    少將核銷2880元餐費判刑4年半 韓豫平今赴監院陳情
    2022/03/25 12:20

    少將核銷2880元餐費判刑4年半 韓豫平今赴監院陳情
    少將核銷2880元餐費判刑4年半 司法院回應了...
    2022/03/15 20:18

    少將核銷2880元餐費判刑4年半 司法院回應了...

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    少將挪用加菜金2880元招待貪污判刑 藍綠立委疑量刑漫無標準
    2022/03/14 13:31

    少將挪用加菜金2880元招待貪污判刑 藍綠立委疑量刑漫無標準
    公款2880元招待部屬妻兒判刑4年半 陳情書交最高檢研議非常上訴
    2022/03/09 10:11

    公款2880元招待部屬妻兒判刑4年半 陳情書交最高檢研議非常上訴
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播