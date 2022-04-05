包商造墓穴放不下棺木 被解約毀墓逆轉判罪

黃姓包商毀墓，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

2022/04/05 22:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓包商受託造墓，因墓穴尺寸和死者棺木型式不符，家屬要求他修改遭拒，只好找他人善後，不料黃卻搗蛋破壞，高雄高分院審理後，依毀損罪改判拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方指出，2020年1月2日，黃姓被告受潘姓男子委託，施作其父位於高雄市大寮區「永生園」墓園的造墓工程，並於12日完成墓基挖土工作後，潘已支付3000元。

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不久，潘發現墓穴尺寸與其父棺木型式不符，要求修改遭拒，後經人從中協調黃停止施作，另委由劉姓男子接續施作造墓工程，並於17日3點下午完成墓穴基底及四周磚牆。

不料，黃因不滿潘另找廠商施作，趁墓穴磚牆水泥尚未凝固風乾，在當天下午4點50分，持磚頭敲打破壞墓穴甫完成的四周磚牆，因而喪失安葬亡者的功能，涉嫌毀棄損壞罪嫌並起訴。

高雄地院認為潘家人指控黃破壞過程不一致，兩造並協議，黃不阻擾及破壞後續造墓工程，且順利完成安葬後，家屬會給他1萬元，因此沒有理由破壞，判決他無罪，但檢方不服。

合議庭法官調查，墳墓完工後幾小時內即遭破壞，墓園平日除祭拜者外，僅黃在該處工作，加上潘家人看到黃持圓鍬敲擊水泥地，現場並留有圓鍬，因此改判有罪定讞。

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