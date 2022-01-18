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    涉性騷女病患調解後撤告 牙醫竟刺破她車胎報復判刑3月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/01/18 11:42

    〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，傅姓牙醫涉嫌性騷擾一位女病患被起訴，雙方事後達成調解，女病患選擇原諒撤告，怎料，傅男懷恨在心，前年清晨竟拿不明工具刺穿謝女機車前輪報復；新北地院審理後，依毀損他人物品罪，判處傅男3個月徒刑，可上物。

    2018年4月間，傅男因涉嫌性騷擾女病患被起訴，事後雙方達成調解，女病患選擇原諒撤告，傅男因此獲判公訴不受理；怎料，傅男因而心生不滿，前年2月24日清晨4時許，開車到女病患住處附近，找到女病患機車、四處觀望確認沒人後，便從車內拿不明工具刺穿謝女機車前輪。

    當天上午8時許，女病患發現車況有異，至機車行檢查，才發現輪胎遭刺破，遂向住處總幹事、主委請求調取監視器，發現傅男曾靠近，報警處理，警方調閱道路監視器畫面，亦發現傅男在騎樓處徘徊並往女病患的機車處蹲下。

    檢方調查後認為就是傅男所為，依毀損罪嫌起訴；審理時，傅男仍否認犯行，辯稱：「我沒有毀損女病患機車的輪胎，當天我是看到一個圓圓亮亮、疑似是玻璃珠的東西在某機車下，就到後車座拿免洗筷想把它撥出來，但我撥不到，之後離開了」等語。

    法官不採信並依被害者指證、監視器畫面等證據，判定就是傅男所為；法官審理認為，該輪胎價值雖不高，但若被害者未察覺騎車上路，所生的潛在危險十分嚴重，加上傅男始終否認犯行，甚至反指被害者自行破壞後惡意求償，未見悔意，判刑3個月，可上訴。

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