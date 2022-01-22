「公共電話」不算公物 暴怒男砸爆電話亭讓警察好頭痛

盧姓男子不爽公共電話打不通，抄起話筒砸爆電話亭內的燈。（民眾提供）

2022/01/22 06:44

〔記者王捷／台南報導〕一座電話亭卻讓警方頭好痛。盧姓男子打公用電話時故障，暴怒下用話筒打壞亭內電燈，起初警方想以刑法138條破壞公物法辦，但電話亭所屬單位中華電信已民營化，所以不符合法令對「公物」的定義，但回歸到告訴乃論的毀損罪，中華電信卻不願提告，但警方為嚇阻這種行為，即使被害人未提告，還是將盧男以毀損罪移送，交給檢察官決定是否要起訴。

20日晚間10點多，盧男忘了帶鑰匙、手機出門，被鎖在家門外，好不容易找到公共電話亭，又發現話機故障打不通，一氣之下怒抄起話筒打爆亭內的電燈，但這無法讓他消氣，他回頭又拿起安全帽，一連砸壞了三座電話亭內的電燈，當時有一名中年男子路過，雖然他急著想放假回家，但看到盧男脫序行徑，還是決定放下手邊的事向警方報案。

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警方21日下午找到盧男，他也坦承犯罪，警方起初認為，公共電話有掛著「公共」兩個字，加上公共電話亭是市容、都市發展的一環，一定是公物，因本將以刑法138條毀損公物罪函送，該法條規定，毀損公務人員掌管的物品導致不能使用，可以處罰5年以下的徒刑，當警方要聯絡公共電話的所屬單位時，發現公共電話的業管單位是中華電信，而中華電信早已在1996年民營化，不是公務單位。

在警方認知中，如果中華電信不符合「公務單位」的條件，那麼這座公共電話亭，在刑法上就不算是「公物」，也不能以刑法138條移送，因此必須回到刑法354條毀損罪來偵辦，但這次讓警方頭痛的問題，不是嫌犯不認罪，而是中華電信不願提告，因為刑法354條屬於告訴乃論，在實務上，如果一件告訴乃論案，被害人不願提告，那麼警方不會勉強移送。

更讓警方擔心的是，盧男脫序行為沒有受到應有的處罰，讓民眾有所警惕，那麼這個影響社會的行為，可能會被複製，但只要是「告訴乃論罪」，被害人不提告就沒事了嗎？其實刑事訴訟法第228條的規定，檢察官只要知悉犯罪嫌疑，就可以展開偵查程序，也就是說，如果被害人不「自訴」的話，那檢察官也能提出「公訴」。

由於某些犯罪對社會影響不大，加上犯罪者與被害者間有親密關係，為避免規定國家一律起訴這些犯罪，影響被害人與嫌疑人的關係，所以才設下告訴乃論的規定，讓被害人自己來是否提告，例如直系親屬間的竊盜行為，就屬於「告訴乃論」；而這次的電話亭破壞案，雖然中華電信不願提告，但警方還是將全案函送到地檢，讓檢察官知道這件犯罪行為，由檢方來是否對盧男提出公訴。

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