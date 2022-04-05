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    少將夫妻酒後擾鄰 夫撞男警手臂、妻咬女警一起送辦

    屏東地檢署。（資料照）

    屏東地檢署。（資料照）

    2022/04/05 18:22

    〔記者葉永騫／屏東報導〕國軍楊姓少將指揮官與蔡姓妻子昨天（4日）深夜約10點40分參加友人餐會後返家，妻子不勝酒力就在家門口前大聲吵鬧，鄰居打電話報警，屏東警分局巡邏警員抵達現場後，蔡女與女警發生爭吵並且咬了女警手臂一口，楊姓指揮官要扶妻子回去時疑似因為動作太大，撞到另一名男警手臂，2人都被依妨害公務罪嫌送辦，屏東地檢署訊後皆無保請回。

    屏東警方表示，這起案件原來是單純的妨害安寧案件，只是員警到場時楊姓少將夫婦都喝了不少酒，楊男表明要扶妻子回家，但蔡女卻在員警處理時大聲叫罵，與警發生爭吵及拉扯，楊男疑似因為「動作太大」，撞到男警的手臂，所以2人都被依妨害公務罪嫌移送法辦，而員警受傷的部分，只有女警手臂有紅色咬痕，男警的手臂並沒有外傷，屏東地檢署檢察官訊後，楊姓少將夫婦皆無保請回。

    蔡女事後哽咽地說，當時她喝太多，喝到太茫「斷片」，員警到場時，錯認對方是老公要來拉她，才會高聲斥罵，也因為失態才會咬了女警手臂，由於酒醉的人本來肢體就不易控制，才會誤打到員警引發誤會，事後已向警察致歉並取得諒解。

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