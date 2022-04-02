東南水泥集團頻出包陳其邁震怒 高市府稽查多處工地重罰並勒令停工

今天一早，高市府秘書長郭添貴（左二）率工務局長、勞工局長及環保局長，分別前往7處營建工地執行聯合專案稽查。（高市府提供）

2022/04/02 14:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天要求針對東南水泥集團及炯德營造廠在市內營建工地執行聯合專案稽查，原定稽查7處但有4處未開工，今天稽查3處均違反違反職安、空汙、建築等相關法規，其中，高楠公路旁工地、燕巢中民路工地等2處遭勒令停工，均依相關法規裁處最重罰。

今天一早，高市府秘書長郭添貴率工務局長、勞工局長及環保局長，分別前往7處營建工地執行聯合專案稽查。其中，東南水泥集團位於仁武區高楠公路旁工地（昨天出事的東南水泥廠隔壁），因未申報開工且現場已擅自施工1樓底板灌漿完成，工務局依違反建築法規定，勒令停工補辦手續並依規定裁罰。

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由於現場未設置工地告示牌、出入口無洗車台，且未設置加壓沖洗設備等缺失，環保局也依違反空污法規定予以裁罰。另勞工局開列8項缺失，並針對情節重大屬施工架開口未置護欄及未設置上下設備，勒令施工架相關作業全面停工，並依規定裁罰。

此外，東南水泥位於燕巢中民路的工地，勞工局則開列勞工未戴安全帽、鋼筋未有防護套、筏基坑未設置上下設備等3項缺失，且針對筏基坑未設置上下設備，要求筏基坑相關作業全面停工，並依規定裁罰。

另外，東南水泥位於仁武區霞海路旁工地，無洗車台且未設置加壓沖洗設備、車行路徑未採行防制措施，工地圍籬未設置防溢座，環保局依違反違反空污法規定裁罰；另工地雜亂也依違反環境維護管理自治條例裁罰，至於工地出入口未清洗污染路面，則依違反廢棄物清理法規定查處。

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